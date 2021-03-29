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В Тюменской области начальника отдела ГИБДД арестовали по делу о взятках
В Тюменской области начальника отдела ГИБДД арестовали по делу о взятках
Начальник отдела ГИБДД в Тюменской области и его посредник арестованы по делу о получении взяток за выдачу водительских прав без экзаменов, сообщает... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:17
2021-03-29T12:17
2021-03-29T13:19
следственный комитет россии (ск рф)
тюменская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Начальник отдела ГИБДД в Тюменской области и его посредник арестованы по делу о получении взяток за выдачу водительских прав без экзаменов, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По версии следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года желающие получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов обращались с соответствующей просьбой к посреднику, который получал от них деньги и передавал начальнику отдела. В свою очередь тот давал указания своим подчиненным инспекторам о приеме экзаменов без фактической сдачи.Как уточнили в СУСК, в зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении 12 эпизодов преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), а также 12 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).В пресс-службе областного главка МВД РИА Новости сообщили, что в отношении сотрудника ГИБДД службой собственной безопасности региональной полиции проводится проверка. "В случае установления его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность согласно законодательству Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), тюменская область, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – РИА Новости.
Начальник отдела ГИБДД в Тюменской области
и его посредник арестованы по делу о получении взяток за выдачу водительских прав без экзаменов, сообщает пресс-служба регионального управления СК
РФ.
"Предъявлены обвинения начальнику межрайонного отдела МО ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технического надзора автомототранспортных средств УМВД России по Тюменской области и его посреднику… В настоящее время в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с октября 2018 года по декабрь 2019 года желающие получить водительские права без сдачи необходимых экзаменов обращались с соответствующей просьбой к посреднику, который получал от них деньги и передавал начальнику отдела. В свою очередь тот давал указания своим подчиненным инспекторам о приеме экзаменов без фактической сдачи.
Как уточнили в СУСК, в зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении 12 эпизодов преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), а также 12 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
В пресс-службе областного главка МВД РИА Новости сообщили, что в отношении сотрудника ГИБДД службой собственной безопасности региональной полиции проводится проверка. "В случае установления его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет ответственность согласно законодательству Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.