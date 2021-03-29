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При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека

При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека

Четыре человека получили ожоги при пожаре на НПЗ в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает государственная нефтегазовая компания Индонезии Pertamina. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T02:49

2021-03-29T02:49

2021-03-29T04:02

пожар на нпз в индонезии

pertamina

индонезия

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Четыре человека получили ожоги при пожаре на НПЗ в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает государственная нефтегазовая компания Индонезии Pertamina.Ранее местная радиостанция Radio Elshinta сообщила, что мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии. После взрыва на НПЗ компании Pertamina в деревне Балонган начался пожар.Компания указывает, что на территории НПЗ произошел некий "инцидент", после чего началось возгорание резервуара. Причина возгорания, сообщает Pertamina, не установлена, но в момент происшествия "шел сильный дождь и была молния"."Когда произошел инцидент, рядом (с заводом - ред.) проходили четыре местных жителя, они получили ожоги", - говорится в заявлении компании, размещенном на сайте.Отмечается, что их сразу доставили в отделение интенсивной терапии.Компания также заявила, что подготовила место для временной эвакуации жителей близлежащих территорий. Нарушений поставок нет.

https://ria.ru/20210328/vzryv-1603166943.html

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пожар на нпз в индонезии, pertamina, индонезия, в мире