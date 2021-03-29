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При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека
При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека
Четыре человека получили ожоги при пожаре на НПЗ в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает государственная нефтегазовая компания Индонезии Pertamina. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T02:49
2021-03-29T04:02
пожар на нпз в индонезии
pertamina
индонезия
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Четыре человека получили ожоги при пожаре на НПЗ в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает государственная нефтегазовая компания Индонезии Pertamina.Ранее местная радиостанция Radio Elshinta сообщила, что мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии. После взрыва на НПЗ компании Pertamina в деревне Балонган начался пожар.Компания указывает, что на территории НПЗ произошел некий "инцидент", после чего началось возгорание резервуара. Причина возгорания, сообщает Pertamina, не установлена, но в момент происшествия "шел сильный дождь и была молния"."Когда произошел инцидент, рядом (с заводом - ред.) проходили четыре местных жителя, они получили ожоги", - говорится в заявлении компании, размещенном на сайте.Отмечается, что их сразу доставили в отделение интенсивной терапии.Компания также заявила, что подготовила место для временной эвакуации жителей близлежащих территорий. Нарушений поставок нет.
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пожар на нпз в индонезии, pertamina, индонезия, в мире

При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали четыре человека

02:49 29.03.2021 (обновлено: 04:02 29.03.2021)
 
© REUTERS / Antara Foto/Arnas PaddaСотрудники правоохранительных органов на месте взрыва у католического храма в индонезийском городе Макассар
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва у католического храма в индонезийском городе Макассар - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© REUTERS / Antara Foto/Arnas Padda
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Четыре человека получили ожоги при пожаре на НПЗ в индонезийской провинции Западная Ява, сообщает государственная нефтегазовая компания Индонезии Pertamina.
Ранее местная радиостанция Radio Elshinta сообщила, что мощный взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии. После взрыва на НПЗ компании Pertamina в деревне Балонган начался пожар.
Компания указывает, что на территории НПЗ произошел некий "инцидент", после чего началось возгорание резервуара. Причина возгорания, сообщает Pertamina, не установлена, но в момент происшествия "шел сильный дождь и была молния".
"Когда произошел инцидент, рядом (с заводом - ред.) проходили четыре местных жителя, они получили ожоги", - говорится в заявлении компании, размещенном на сайте.
Отмечается, что их сразу доставили в отделение интенсивной терапии.
Компания также заявила, что подготовила место для временной эвакуации жителей близлежащих территорий. Нарушений поставок нет.
Сотрудники правоохранительных органов на месте взрыва у католического храма в индонезийском городе Макассар - РИА Новости, 1920, 28.03.2021
Вчера, 07:09
У католической церкви в индонезийском городе Макассар прогремел взрыв
 
Пожар на НПЗ в ИндонезииPertaminaИндонезияВ мире
 
 
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