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Избирательная кампания в России начнется в конце июня
Избирательная кампания в России начнется в конце июня
Избирательная кампания в РФ начнется в конце июня, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:46
2021-03-29T20:46
2021-03-29T21:17
элла памфилова
цик рф
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Избирательная кампания в РФ начнется в конце июня, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова."Такое решение мы будем принимать уже после того, как президент откроет кампанию специальным указом, это, скорее всего, произойдёт в конце июня, с учётом не только пандемии, но и целого ряда других факторов. Вероятность того, что выборы будут происходить не один день, а три, очень высокая, с учётом всех факторов и с учётом прогнозов, которыми мы сейчас обладаем", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, когда ЦИК может принять решение о трехдневном голосовании.
https://ria.ru/20201229/vybory-1591469047.html
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элла памфилова, цик рф, политика