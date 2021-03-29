https://ria.ru/20210329/vybory-1603367535.html

Избирательная кампания в России начнется в конце июня

Избирательная кампания в России начнется в конце июня

Избирательная кампания в РФ начнется в конце июня, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T20:46

2021-03-29T20:46

2021-03-29T21:17

элла памфилова

цик рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596820831_0:22:3070:1749_1920x0_80_0_0_da86091550ea3c6b21a1baad6e763bed.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Избирательная кампания в РФ начнется в конце июня, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова."Такое решение мы будем принимать уже после того, как президент откроет кампанию специальным указом, это, скорее всего, произойдёт в конце июня, с учётом не только пандемии, но и целого ряда других факторов. Вероятность того, что выборы будут происходить не один день, а три, очень высокая, с учётом всех факторов и с учётом прогнозов, которыми мы сейчас обладаем", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, когда ЦИК может принять решение о трехдневном голосовании.

https://ria.ru/20201229/vybory-1591469047.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, политика