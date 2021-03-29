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Избирательная кампания в России начнется в конце июня
Избирательная кампания в России начнется в конце июня
Избирательная кампания в РФ начнется в конце июня, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:46
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элла памфилова
цик рф
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Избирательная кампания в РФ начнется в конце июня, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова."Такое решение мы будем принимать уже после того, как президент откроет кампанию специальным указом, это, скорее всего, произойдёт в конце июня, с учётом не только пандемии, но и целого ряда других факторов. Вероятность того, что выборы будут происходить не один день, а три, очень высокая, с учётом всех факторов и с учётом прогнозов, которыми мы сейчас обладаем", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, когда ЦИК может принять решение о трехдневном голосовании.
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элла памфилова, цик рф, политика

Избирательная кампания в России начнется в конце июня

20:46 29.03.2021 (обновлено: 21:17 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр ПирагисВыемка из урны для голосования заполненных избирательных бюллетеней
Выемка из урны для голосования заполненных избирательных бюллетеней - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Александр Пирагис
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Избирательная кампания в РФ начнется в конце июня, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Такое решение мы будем принимать уже после того, как президент откроет кампанию специальным указом, это, скорее всего, произойдёт в конце июня, с учётом не только пандемии, но и целого ряда других факторов. Вероятность того, что выборы будут происходить не один день, а три, очень высокая, с учётом всех факторов и с учётом прогнозов, которыми мы сейчас обладаем", - сказала Памфилова в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, когда ЦИК может принять решение о трехдневном голосовании.
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Элла ПамфиловаЦИК РФПолитика
 
 
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