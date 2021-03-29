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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210329/vybory-1603264190.html
Самойлова: серьезных нарушений на выборах главы Якутска не было
Самойлова: серьезных нарушений на выборах главы Якутска не было
Серьезных нарушений на выборах главы Якутска, прошедших с 26 по 28 марта, не было, сообщила РИА Новости председатель городской ТИК Алла Самойлова. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:33
2021-03-29T11:33
республика саха (якутия)
алла самойлова
якутск
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ЯКУТСК, 29 мар – РИА Новости. Серьезных нарушений на выборах главы Якутска, прошедших с 26 по 28 марта, не было, сообщила РИА Новости председатель городской ТИК Алла Самойлова.По словам Самойловой, официальная дата инаугурации нового главы Якутска пока неизвестна. "В конце недели, может быть", - добавила она.Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".По данным ТИК, Евгений Григорьев одержал победу на досрочных выборах главы Якутска с 44,09% голосов избирателей.Ближайший соперник Григорьева - Виталий Обедин ("Справедливая Россия") - набрал 39,87% голосов.Явка на трехдневных досрочных выборах главы Якутска составила 43,79% от общего числа избирателей.
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алла самойлова, якутск

Самойлова: серьезных нарушений на выборах главы Якутска не было

11:33 29.03.2021
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкОкрестности города Якутска
Окрестности города Якутска - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 29 мар – РИА Новости. Серьезных нарушений на выборах главы Якутска, прошедших с 26 по 28 марта, не было, сообщила РИА Новости председатель городской ТИК Алла Самойлова.
"Серьезных нарушений не было. Было 47 жалоб в 122 комиссии. Подтвердилось семь. Жалобы на порядок включения в список избирателей, оформления избирательной документации, ознакомления с избирательной документацией наблюдателями и членами комиссии с правом совещательного голоса", - отметила председатель.
По словам Самойловой, официальная дата инаугурации нового главы Якутска пока неизвестна. "В конце недели, может быть", - добавила она.
Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".
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По данным ТИК, Евгений Григорьев одержал победу на досрочных выборах главы Якутска с 44,09% голосов избирателей.
Ближайший соперник Григорьева - Виталий Обедин ("Справедливая Россия") - набрал 39,87% голосов.
Явка на трехдневных досрочных выборах главы Якутска составила 43,79% от общего числа избирателей.
 
Республика Саха (Якутия)Алла СамойловаЯкутск
 
 
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