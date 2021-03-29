https://ria.ru/20210329/vybory-1603236564.html

Глава Якутии поздравил Григорьева с победой на выборах мэра Якутска

Глава Якутии поздравил Григорьева с победой на выборах мэра Якутска

Единоросс Евгений Григорьев, избранный новым главой Якутска, отлично справится с ответственной должностью, считает глава региона Айсен Николаев. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T05:28

2021-03-29T05:28

2021-03-29T05:28

республика саха (якутия)

сардана авксентьева

евгений григорьев

айсен николаев

справедливая россия

единая россия

якутск

политика

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ЯКУТСК, 29 мар – РИА Новости. Единоросс Евгений Григорьев, избранный новым главой Якутска, отлично справится с ответственной должностью, считает глава региона Айсен Николаев.По данным ТИК, Григорьев одержал победу на досрочных выборах главы Якутска с 44,09% голосов избирателей.Также глава Якутии поблагодарил всех горожан, пришедших в эти дни на свои избирательные участки!Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".Ближайший соперник Григорьева - Виталий Обедин ("Справедливая Россия") набрал 39,87% голосов.Явка на трехдневных досрочных выборах главы Якутска составила 43,79% от общего числа избирателей.

https://ria.ru/20210114/yakutsk-1592958696.html

якутск

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сардана авксентьева, евгений григорьев, айсен николаев, справедливая россия, единая россия, якутск, политика