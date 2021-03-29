Глава Якутии поздравил Григорьева с победой на выборах мэра Якутска
ЯКУТСК, 29 мар – РИА Новости. Единоросс Евгений Григорьев, избранный новым главой Якутска, отлично справится с ответственной должностью, считает глава региона Айсен Николаев.
По данным ТИК, Григорьев одержал победу на досрочных выборах главы Якутска с 44,09% голосов избирателей.
"Завершились выборы на пост мэра города Якутска, все голоса подсчитаны, итоги получены! И я рад поздравить избранного главу столицы республики Евгения Григорьева! Думаю, что Евгений отлично справится с новой ответственной должностью и много сделает во благо нашего любимого города! Удачи!", - написал Николаев на своей странице в Instagram.
Также глава Якутии поблагодарил всех горожан, пришедших в эти дни на свои избирательные участки!
Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".
Ближайший соперник Григорьева - Виталий Обедин ("Справедливая Россия") набрал 39,87% голосов.
Явка на трехдневных досрочных выборах главы Якутска составила 43,79% от общего числа избирателей.
14 января, 06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов