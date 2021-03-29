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Республика Саха (Якутия)
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Глава Якутии поздравил Григорьева с победой на выборах мэра Якутска
Глава Якутии поздравил Григорьева с победой на выборах мэра Якутска
Единоросс Евгений Григорьев, избранный новым главой Якутска, отлично справится с ответственной должностью, считает глава региона Айсен Николаев. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T05:28
2021-03-29T05:28
республика саха (якутия)
сардана авксентьева
евгений григорьев
айсен николаев
справедливая россия
единая россия
якутск
политика
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ЯКУТСК, 29 мар – РИА Новости. Единоросс Евгений Григорьев, избранный новым главой Якутска, отлично справится с ответственной должностью, считает глава региона Айсен Николаев.По данным ТИК, Григорьев одержал победу на досрочных выборах главы Якутска с 44,09% голосов избирателей.Также глава Якутии поблагодарил всех горожан, пришедших в эти дни на свои избирательные участки!Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".Ближайший соперник Григорьева - Виталий Обедин ("Справедливая Россия") набрал 39,87% голосов.Явка на трехдневных досрочных выборах главы Якутска составила 43,79% от общего числа избирателей.
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сардана авксентьева, евгений григорьев, айсен николаев, справедливая россия, единая россия, якутск, политика

Глава Якутии поздравил Григорьева с победой на выборах мэра Якутска

05:28 29.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГлава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости
Глава Якутии Айсен Николаев во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 29 мар – РИА Новости. Единоросс Евгений Григорьев, избранный новым главой Якутска, отлично справится с ответственной должностью, считает глава региона Айсен Николаев.
По данным ТИК, Григорьев одержал победу на досрочных выборах главы Якутска с 44,09% голосов избирателей.

"Завершились выборы на пост мэра города Якутска, все голоса подсчитаны, итоги получены! И я рад поздравить избранного главу столицы республики Евгения Григорьева! Думаю, что Евгений отлично справится с новой ответственной должностью и много сделает во благо нашего любимого города! Удачи!", - написал Николаев на своей странице в Instagram.

Также глава Якутии поблагодарил всех горожан, пришедших в эти дни на свои избирательные участки!
Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".
Ближайший соперник Григорьева - Виталий Обедин ("Справедливая Россия") набрал 39,87% голосов.
Явка на трехдневных досрочных выборах главы Якутска составила 43,79% от общего числа избирателей.
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Республика Саха (Якутия)Сардана АвксентьеваЕвгений ГригорьевАйсен НиколаевСправедливая РоссияЕдиная РоссияЯкутскПолитика
 
 
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