Евгений Григорьев победил на выборах главы Якутска
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. ЯкутскаЕвгений Григорьев
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
ЯКУТСК, 29 мар – РИА Новости. Единоросс Евгений Григорьев одержал победу на досрочных выборах главы Якутска, за него проголосовали 44,09% избирателей, сообщается на сайте Якутской территориальной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов.
"Обработка протоколов – 100%. Григорьев Е. Н. ("Единая Россия") – 44,09%, Обедин В. В. ("Справедливая Россия") – 39,87%, Михайлов С. А. (КПРФ) – 11,29%, Рябченко Е. В. (ЛДПР) – 1,01%, Комаров И. Ю. ("Гражданская платформа") – 1,18%, Прокопьев А. А. ("Родина") – 0,98%. Приняло участие 43,79%", - приводятся данные на сайте ТИК.
Ранее сообщалось, что данные exit poll в воскресенье определили предварительную победу кандидата от "Единой России" Евгения Григорьева на досрочных выборах главы Якутска. В пятницу начались трехдневные выборы главы города.
Председатель ТИК Алла Самойлова сообщила РИА Новости, что явка избирателей в первый день досрочных выборов главы Якутска составила 10,3%. В городе проживают 199 946 избирателей.
Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".
14 января, 06:39Преемник Авксентьевой намерен продолжить реализацию ее планов