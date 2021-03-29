https://ria.ru/20210329/vybory-1603233316.html

Евгений Григорьев победил на выборах главы Якутска

Евгений Григорьев победил на выборах главы Якутска

Единоросс Евгений Григорьев одержал победу на досрочных выборах главы Якутска, за него проголосовали 44,09% избирателей, сообщается на сайте Якутской... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T01:52

2021-03-29T01:52

2021-03-29T01:52

алла самойлова

россия

сардана авксентьева

евгений григорьев

единая россия

якутск

политика

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ЯКУТСК, 29 мар – РИА Новости. Единоросс Евгений Григорьев одержал победу на досрочных выборах главы Якутска, за него проголосовали 44,09% избирателей, сообщается на сайте Якутской территориальной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов.Ранее сообщалось, что данные exit poll в воскресенье определили предварительную победу кандидата от "Единой России" Евгения Григорьева на досрочных выборах главы Якутска. В пятницу начались трехдневные выборы главы города.Председатель ТИК Алла Самойлова сообщила РИА Новости, что явка избирателей в первый день досрочных выборов главы Якутска составила 10,3%. В городе проживают 199 946 избирателей.Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".

https://ria.ru/20210114/yakutsk-1592958696.html

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алла самойлова, россия, сардана авксентьева, евгений григорьев, единая россия, якутск, политика