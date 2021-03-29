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Евгений Григорьев победил на выборах главы Якутска
Евгений Григорьев победил на выборах главы Якутска
Единоросс Евгений Григорьев одержал победу на досрочных выборах главы Якутска, за него проголосовали 44,09% избирателей, сообщается на сайте Якутской... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T01:52
2021-03-29T01:52
алла самойлова
россия
сардана авксентьева
евгений григорьев
единая россия
якутск
политика
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ЯКУТСК, 29 мар – РИА Новости. Единоросс Евгений Григорьев одержал победу на досрочных выборах главы Якутска, за него проголосовали 44,09% избирателей, сообщается на сайте Якутской территориальной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов.Ранее сообщалось, что данные exit poll в воскресенье определили предварительную победу кандидата от "Единой России" Евгения Григорьева на досрочных выборах главы Якутска. В пятницу начались трехдневные выборы главы города.Председатель ТИК Алла Самойлова сообщила РИА Новости, что явка избирателей в первый день досрочных выборов главы Якутска составила 10,3%. В городе проживают 199 946 избирателей.Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".
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алла самойлова, россия, сардана авксентьева, евгений григорьев, единая россия, якутск, политика

Евгений Григорьев победил на выборах главы Якутска

01:52 29.03.2021
 
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. ЯкутскаЕвгений Григорьев
Евгений Григорьев - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации г. Якутска
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ЯКУТСК, 29 мар – РИА Новости. Единоросс Евгений Григорьев одержал победу на досрочных выборах главы Якутска, за него проголосовали 44,09% избирателей, сообщается на сайте Якутской территориальной избирательной комиссии после обработки 100% протоколов.
"Обработка протоколов – 100%. Григорьев Е. Н. ("Единая Россия") – 44,09%, Обедин В. В. ("Справедливая Россия") – 39,87%, Михайлов С. А. (КПРФ) – 11,29%, Рябченко Е. В. (ЛДПР) – 1,01%, Комаров И. Ю. ("Гражданская платформа") – 1,18%, Прокопьев А. А. ("Родина") – 0,98%. Приняло участие 43,79%", - приводятся данные на сайте ТИК.
Ранее сообщалось, что данные exit poll в воскресенье определили предварительную победу кандидата от "Единой России" Евгения Григорьева на досрочных выборах главы Якутска. В пятницу начались трехдневные выборы главы города.
Председатель ТИК Алла Самойлова сообщила РИА Новости, что явка избирателей в первый день досрочных выборов главы Якутска составила 10,3%. В городе проживают 199 946 избирателей.
Сардана Авксентьева в середине января заявила о своей отставке с поста главы города из-за проблем со здоровьем, ей предстоят операции. Гордума приняла ее отставку 14 января и утвердила ее первого заместителя Евгения Григорьева исполняющим обязанности главы города. Позже его выдвинули на досрочных выборах кандидатом от "Единой России".
Евгений Григорьев - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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Алла СамойловаРоссияСардана АвксентьеваЕвгений ГригорьевЕдиная РоссияЯкутскПолитика
 
 
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