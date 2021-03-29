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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210329/voz-1603249547.html
ВОЗ представила четыре сценария передачи коронавируса человеку
ВОЗ представила четыре сценария передачи коронавируса человеку
Вероятней всего, коронавирус SARS-CoV-2 возник при передаче от летучих мышей человеку через другое животное, но рассматриваются и другие версии, передает... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:52
2021-03-29T16:00
распространение коронавируса
питер бен эмбарек
коронавирус covid-19
воз
женева (город)
китай
ухань
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Вероятней всего, коронавирус SARS-CoV-2 возник при передаче от летучих мышей человеку через другое животное, но рассматриваются и другие версии, передает Ассошиэйтед Пресс.Агентство ссылается на попавший в его распоряжение черновик итогового совместного исследования специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и КНР. Там подчеркивается, что лабораторные утечки "крайне маловероятны".Ранее в пятницу глава группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что доклад по визиту в Ухань для выявления происхождения коронавируса полностью написан, эксперты рассчитывают выпустить его в ближайшие дни.Агентство отмечает, что получило в понедельник почти окончательную версию документа от работающего в Женеве дипломата одной из стран — членов ВОЗ. Пока не известно, внесут ли туда еще какие-то изменения.Четыре вариантаИсследователи перечислили четыре версии возникновения коронавируса в порядке их вероятности. Больше всего данных, по их мнению, за передачу через второе животное. Прямую передачу от летучих мышей человеку они оценили как вероятный сценарий, распространение через пищевые продукты — как маловероятный, а утечку из лаборатории — как крайне маловероятный.Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, обнаружили у летучих мышей. Но, как утверждается в черновом варианте отчета, "эволюционное расстояние между вирусами, обнаруженными у летучих мышей, и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено".Как сообщает агентство, результаты исследования "были в основном такими, как и ожидалось, и оставили многие вопросы без ответа". По его данным, команда экспертов предложила дальнейшие исследования во всех областях, кроме гипотезы лабораторной утечки.Аудит ВОЗМеждународная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в КНР и вела совместные с китайскими специалистами исследования. Они посетили больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", центр по контролю и профилактике заболеваний, а также Уханьский институт вирусологии, в том числе максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке или возможном искусственном происхождении SARS-CoV-2.В феврале специалисты провели пресс-конференцию, на которой назвали маловероятным прямое попадание вируса от летучих мышей на рынок — по их мнению, нужно промежуточное звено.
https://ria.ru/20210215/dgtu-1597497802.html
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женева (город)
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питер бен эмбарек, коронавирус covid-19, воз, женева (город), китай, ухань

ВОЗ представила четыре сценария передачи коронавируса человеку

09:52 29.03.2021 (обновлено: 16:00 29.03.2021)
 
© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Depositphotos / Ugreen
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Вероятней всего, коронавирус SARS-CoV-2 возник при передаче от летучих мышей человеку через другое животное, но рассматриваются и другие версии, передает Ассошиэйтед Пресс.
Агентство ссылается на попавший в его распоряжение черновик итогового совместного исследования специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и КНР. Там подчеркивается, что лабораторные утечки "крайне маловероятны".
Ранее в пятницу глава группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек сообщил, что доклад по визиту в Ухань для выявления происхождения коронавируса полностью написан, эксперты рассчитывают выпустить его в ближайшие дни.
Агентство отмечает, что получило в понедельник почти окончательную версию документа от работающего в Женеве дипломата одной из стран — членов ВОЗ. Пока не известно, внесут ли туда еще какие-то изменения.
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Четыре варианта

Исследователи перечислили четыре версии возникновения коронавируса в порядке их вероятности. Больше всего данных, по их мнению, за передачу через второе животное. Прямую передачу от летучих мышей человеку они оценили как вероятный сценарий, распространение через пищевые продукты — как маловероятный, а утечку из лаборатории — как крайне маловероятный.
Ближайший родственник вируса, вызывающего COVID-19, обнаружили у летучих мышей. Но, как утверждается в черновом варианте отчета, "эволюционное расстояние между вирусами, обнаруженными у летучих мышей, и SARS-CoV-2 оценивается в несколько десятилетий, что указывает на недостающее звено".
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Как сообщает агентство, результаты исследования "были в основном такими, как и ожидалось, и оставили многие вопросы без ответа". По его данным, команда экспертов предложила дальнейшие исследования во всех областях, кроме гипотезы лабораторной утечки.

Аудит ВОЗ

Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в КНР и вела совместные с китайскими специалистами исследования. Они посетили больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", центр по контролю и профилактике заболеваний, а также Уханьский институт вирусологии, в том числе максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи об утечке или возможном искусственном происхождении SARS-CoV-2.
В феврале специалисты провели пресс-конференцию, на которой назвали маловероятным прямое попадание вируса от летучих мышей на рынок — по их мнению, нужно промежуточное звено.
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