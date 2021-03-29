https://ria.ru/20210329/voyna-1603372432.html

На Украине оценили вероятность войны с Россией

На Украине оценили вероятность войны с Россией

Генштаб Вооруженных сил Украины не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Украиной, но угроза такого развития событий есть, сообщил... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T22:01

2021-03-29T22:01

2021-03-29T22:03

руслан хомчак

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

москва

минск

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600912866_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_0f7ce5a1a585f69b07b20692cc184f6e.jpg

КИЕВ, 29 мар - РИА Новости. Генштаб Вооруженных сил Украины не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Украиной, но угроза такого развития событий есть, сообщил главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.Он отметил, что эскалация на Донбассе происходит периодически. Сразу после договоренности о режиме прекращения огня на востоке Украины фиксировали до 50 обстрелов в месяц. Такую тенденцию фиксировали в августе и сентябре.Хомчак добавил, что Вооруженные силы Украины с момента объявления перемирия 27 июля 2020 года "выполняют те договоренности, которые были заявлены на высоком уровне".Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

донецкая народная республика

москва

минск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан хомчак, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, москва, минск, оон, украина, в мире