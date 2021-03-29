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На Украине оценили вероятность войны с Россией
На Украине оценили вероятность войны с Россией
Генштаб Вооруженных сил Украины не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Украиной, но угроза такого развития событий есть, сообщил... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T22:01
2021-03-29T22:03
руслан хомчак
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
москва
минск
оон
украина
в мире
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КИЕВ, 29 мар - РИА Новости. Генштаб Вооруженных сил Украины не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Украиной, но угроза такого развития событий есть, сообщил главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.Он отметил, что эскалация на Донбассе происходит периодически. Сразу после договоренности о режиме прекращения огня на востоке Украины фиксировали до 50 обстрелов в месяц. Такую тенденцию фиксировали в августе и сентябре.Хомчак добавил, что Вооруженные силы Украины с момента объявления перемирия 27 июля 2020 года "выполняют те договоренности, которые были заявлены на высоком уровне".Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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руслан хомчак, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, москва, минск, оон, украина, в мире

На Украине оценили вероятность войны с Россией

22:01 29.03.2021 (обновлено: 22:03 29.03.2021)
 
© Фото : Министерство обороны УкраиныУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : Министерство обороны Украины
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КИЕВ, 29 мар - РИА Новости. Генштаб Вооруженных сил Украины не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Украиной, но угроза такого развития событий есть, сообщил главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.

"Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся - и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет. Потому что для этого должны быть соответствующие факторы, соответствующие действия должны произойти со стороны Российской Федерации, со стороны Российской Федерации на территории, временно подконтрольной нашей власти... Мы сегодня не видим тех факторов, которые должны быть. Но, конечно, угроза есть. И есть она, прежде всего, по той причине, что Россия не отказалась от своих планов", - сказал Хомчак в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.

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Он отметил, что эскалация на Донбассе происходит периодически. Сразу после договоренности о режиме прекращения огня на востоке Украины фиксировали до 50 обстрелов в месяц. Такую тенденцию фиксировали в августе и сентябре.
Хомчак добавил, что Вооруженные силы Украины с момента объявления перемирия 27 июля 2020 года "выполняют те договоренности, которые были заявлены на высоком уровне".
Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Руслан ХомчакДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМоскваМинскООНУкраинаВ мире
 
 
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