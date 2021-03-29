https://ria.ru/20210329/vostrebovannost-1603203851.html

Названы самые востребованные работники в России

Названы самые востребованные работники в России

Самые востребованные работники в России – это представители поколений X и Y. Чего не хватает более молодым россиянам, рассказала в беседе с радио Sputnik... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T04:11

2021-03-29T04:11

2021-03-29T04:11

татьяна долякова

propersonnel

россия

работа

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596488930_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f357846478f2b3d64339d05b58375ced.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Самые востребованные работники в России – это представители поколений X и Y. Чего не хватает более молодым россиянам, рассказала в беседе с радио Sputnik генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.Способность принимать самостоятельные решения и готовность брать на себя ответственность отличает представителей поколений Y и X, то есть людей в возрасте старше 30 и старше 40 лет, отметила она. Поэтому российские работодатели предпочитают именно им предлагать ключевые должности в компаниях и учреждениях самого разного профиля.Сотрудники моложе 25 лет, то есть относящиеся к поколению Z, как правило, не склонны принимать ответственные решения, полагает рекрутер. По этой причине, а не только из-за отсутствия опыта, у них меньше шансов занять топовую позицию в той или иной организации, пояснила она."Поколения X и Y – это люди, которые могут принимать решения и готовы принимать решения. Поколение Z – это диджитальное и инфантильное поколение. Молодые люди не готовы брать на себя ответственность", – считает Долякова.Зумеры не привыкли работать по много часов, им комфортнее придерживаться правил, полагает она. Между тем их коллеги из других возрастных групп готовы работать больше и эффективнее. Зато молодые специалисты нередко могут похвастаться международным образованием, новыми подходами, свежими взглядами и востребованными в современном мире навыками, продолжила рекрутер. В качестве руководителей представители поколения X и Y могут находить применение этим положительным качествам молодых сотрудников, поскольку и сами умеют адаптироваться к изменениям, считает она."Вот эти новые компетенции очень хорошо дополняют опытных сотрудников, которые пока более эффективны и готовы больше работать. Они берут навыки молодых специалистов и могут очень хорошо адаптироваться к изменениям", ‒ сказала Долякова.

https://ria.ru/20210318/rabota-1601740078.html

https://ria.ru/20210315/professii-1601193105.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна долякова, propersonnel, россия, работа, общество