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Названы самые востребованные работники в России
Названы самые востребованные работники в России
Самые востребованные работники в России – это представители поколений X и Y. Чего не хватает более молодым россиянам, рассказала в беседе с радио Sputnik... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T04:11
2021-03-29T04:11
татьяна долякова
propersonnel
россия
работа
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Самые востребованные работники в России – это представители поколений X и Y. Чего не хватает более молодым россиянам, рассказала в беседе с радио Sputnik генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.Способность принимать самостоятельные решения и готовность брать на себя ответственность отличает представителей поколений Y и X, то есть людей в возрасте старше 30 и старше 40 лет, отметила она. Поэтому российские работодатели предпочитают именно им предлагать ключевые должности в компаниях и учреждениях самого разного профиля.Сотрудники моложе 25 лет, то есть относящиеся к поколению Z, как правило, не склонны принимать ответственные решения, полагает рекрутер. По этой причине, а не только из-за отсутствия опыта, у них меньше шансов занять топовую позицию в той или иной организации, пояснила она."Поколения X и Y – это люди, которые могут принимать решения и готовы принимать решения. Поколение Z – это диджитальное и инфантильное поколение. Молодые люди не готовы брать на себя ответственность", – считает Долякова.Зумеры не привыкли работать по много часов, им комфортнее придерживаться правил, полагает она. Между тем их коллеги из других возрастных групп готовы работать больше и эффективнее. Зато молодые специалисты нередко могут похвастаться международным образованием, новыми подходами, свежими взглядами и востребованными в современном мире навыками, продолжила рекрутер. В качестве руководителей представители поколения X и Y могут находить применение этим положительным качествам молодых сотрудников, поскольку и сами умеют адаптироваться к изменениям, считает она."Вот эти новые компетенции очень хорошо дополняют опытных сотрудников, которые пока более эффективны и готовы больше работать. Они берут навыки молодых специалистов и могут очень хорошо адаптироваться к изменениям", ‒ сказала Долякова.
https://ria.ru/20210318/rabota-1601740078.html
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татьяна долякова, propersonnel, россия, работа, общество

Названы самые востребованные работники в России

04:11 29.03.2021
 
© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Самые востребованные работники в России – это представители поколений X и Y. Чего не хватает более молодым россиянам, рассказала в беседе с радио Sputnik генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова.
Способность принимать самостоятельные решения и готовность брать на себя ответственность отличает представителей поколений Y и X, то есть людей в возрасте старше 30 и старше 40 лет, отметила она. Поэтому российские работодатели предпочитают именно им предлагать ключевые должности в компаниях и учреждениях самого разного профиля.
Сотрудники моложе 25 лет, то есть относящиеся к поколению Z, как правило, не склонны принимать ответственные решения, полагает рекрутер. По этой причине, а не только из-за отсутствия опыта, у них меньше шансов занять топовую позицию в той или иной организации, пояснила она.
"Поколения X и Y – это люди, которые могут принимать решения и готовы принимать решения. Поколение Z – это диджитальное и инфантильное поколение. Молодые люди не готовы брать на себя ответственность", – считает Долякова.
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Зумеры не привыкли работать по много часов, им комфортнее придерживаться правил, полагает она. Между тем их коллеги из других возрастных групп готовы работать больше и эффективнее.
Зато молодые специалисты нередко могут похвастаться международным образованием, новыми подходами, свежими взглядами и востребованными в современном мире навыками, продолжила рекрутер. В качестве руководителей представители поколения X и Y могут находить применение этим положительным качествам молодых сотрудников, поскольку и сами умеют адаптироваться к изменениям, считает она.
"Вот эти новые компетенции очень хорошо дополняют опытных сотрудников, которые пока более эффективны и готовы больше работать. Они берут навыки молодых специалистов и могут очень хорошо адаптироваться к изменениям", ‒ сказала Долякова.
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Татьяна ДоляковаProPersonnelРоссияРаботаОбщество
 
 
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