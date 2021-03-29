https://ria.ru/20210329/voennoplennye-1603332093.html
МИД Армении заявил, что в стране нет азербайджанских военнопленных
МИД Армении заявил, что в стране нет азербайджанских военнопленных
В Армении нет азербайджанских военнопленных, заявил глава армянского МИД Ара Айвазян в понедельник на заседании парламентской комиссии по внешним связям. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:04
2021-03-29T17:04
2021-03-29T17:04
ситуация в нагорном карабахе
ара айвазян
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 29 мар – РИА Новости. В Армении нет азербайджанских военнопленных, заявил глава армянского МИД Ара Айвазян в понедельник на заседании парламентской комиссии по внешним связям."В Армении нет азербайджанских военнопленных. Ереван выполнил все свои гуманитарные обязательства", - цитирует Айвазяна Sputnik Армения.При этом министр не назвал число армянских военнопленных, которые сейчас удерживаются азербайджанской стороной."Число пленных несколько отличается от этих данных (188 человек – Прим. ред.), но я сейчас не буду его озвучивать", - приводит агентство слова Айвазяна.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210320/pogibshie-1602144576.html
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ара айвазян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире