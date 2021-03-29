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Мадуро одобрил отправку нефти в обмен на вакцины от COVID-19
Мадуро одобрил отправку нефти в обмен на вакцины от COVID-19
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать вакцины против коронавируса поставками нефти. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T05:05
2021-03-29T15:55
коронавирус covid-19
мехико
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МЕХИКО, 29 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать вакцины против коронавируса поставками нефти.По словам Мадуро, Венесуэла готова к таким нефтяным платежам, хотя просить об этом никого не собирается. Кроме того, добавил президент, власти предпринимают меры правового и судебного характера, чтобы освободить средства, замороженные в других странах. Их можно будет направить на оплату вакцин в рамках международного механизма COVAX, хотя так страна получит только 20 процентов от нужного количества доз.Как заявляла вице-президент Дэлси Родригес, в зарубежных банках хранятся более семи миллиардов долларов, к которым власти Венесуэлы не могут получить доступ из-за санкций со стороны США и их союзников. Мадуро подчеркнул, что, если правительству не удастся добиться освобождения этих средств, оно найдет другие ресурсы для оплаты вакцин.Кроме того, Федерация торговых палат Венесуэлы предлагала самостоятельно закупать вакцины для работников частного сектора и распространять их через сеть частных клиник, чтобы помочь правительству в борьбе с эпидемией.Из-за американских санкций Венесуэла с 2014 по 2020 год потеряла 98,6 процента всех внешних валютных доходов, а ежегодные отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в ЦБ сократились более чем на 99 процентов — с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона.
https://ria.ru/20210308/sputnik-v-1600319051.html
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коронавирус covid-19, мехико, pdvsa, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире

Мадуро одобрил отправку нефти в обмен на вакцины от COVID-19

05:05 29.03.2021 (обновлено: 15:55 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МЕХИКО, 29 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать вакцины против коронавируса поставками нефти.

"Сегодня я одобрил отправку нефти в обмен на вакцины. У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, клиенты, покупающие нефть, и мы могли бы направить часть произведенной нефти для закупки необходимых вакцин", — приводит его слова канал VTV.

По словам Мадуро, Венесуэла готова к таким нефтяным платежам, хотя просить об этом никого не собирается.
Кроме того, добавил президент, власти предпринимают меры правового и судебного характера, чтобы освободить средства, замороженные в других странах. Их можно будет направить на оплату вакцин в рамках международного механизма COVAX, хотя так страна получит только 20 процентов от нужного количества доз.
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Как заявляла вице-президент Дэлси Родригес, в зарубежных банках хранятся более семи миллиардов долларов, к которым власти Венесуэлы не могут получить доступ из-за санкций со стороны США и их союзников. Мадуро подчеркнул, что, если правительству не удастся добиться освобождения этих средств, оно найдет другие ресурсы для оплаты вакцин.
Кроме того, Федерация торговых палат Венесуэлы предлагала самостоятельно закупать вакцины для работников частного сектора и распространять их через сеть частных клиник, чтобы помочь правительству в борьбе с эпидемией.
Из-за американских санкций Венесуэла с 2014 по 2020 год потеряла 98,6 процента всех внешних валютных доходов, а ежегодные отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в ЦБ сократились более чем на 99 процентов — с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона.
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