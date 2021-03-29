https://ria.ru/20210329/vaktsiny-1603236404.html

Мадуро одобрил отправку нефти в обмен на вакцины от COVID-19

Мадуро одобрил отправку нефти в обмен на вакцины от COVID-19

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать вакцины против коронавируса поставками нефти. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T05:05

2021-03-29T05:05

2021-03-29T15:55

коронавирус covid-19

мехико

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МЕХИКО, 29 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил оплачивать вакцины против коронавируса поставками нефти.По словам Мадуро, Венесуэла готова к таким нефтяным платежам, хотя просить об этом никого не собирается. Кроме того, добавил президент, власти предпринимают меры правового и судебного характера, чтобы освободить средства, замороженные в других странах. Их можно будет направить на оплату вакцин в рамках международного механизма COVAX, хотя так страна получит только 20 процентов от нужного количества доз.Как заявляла вице-президент Дэлси Родригес, в зарубежных банках хранятся более семи миллиардов долларов, к которым власти Венесуэлы не могут получить доступ из-за санкций со стороны США и их союзников. Мадуро подчеркнул, что, если правительству не удастся добиться освобождения этих средств, оно найдет другие ресурсы для оплаты вакцин.Кроме того, Федерация торговых палат Венесуэлы предлагала самостоятельно закупать вакцины для работников частного сектора и распространять их через сеть частных клиник, чтобы помочь правительству в борьбе с эпидемией.Из-за американских санкций Венесуэла с 2014 по 2020 год потеряла 98,6 процента всех внешних валютных доходов, а ежегодные отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в ЦБ сократились более чем на 99 процентов — с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона.

https://ria.ru/20210308/sputnik-v-1600319051.html

https://ria.ru/20210219/razgovor-1598215642.html

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коронавирус covid-19, мехико, pdvsa, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире