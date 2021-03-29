https://ria.ru/20210329/vaktsina-1603371209.html
В Венесуэлу доставили третью партию вакцины "Спутник V"
В Венесуэлу доставили третью партию вакцины "Спутник V"
Самолет с новой партией российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" разработки института имени Гамалеи прибыл в международный аэропорт Симона Боливара,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T21:35
2021-03-29T21:35
2021-03-29T22:01
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
симон боливар
николас мадуро
венесуэла
в мире
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КАРАКАС, 29 мар - РИА Новости. Самолет с новой партией российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" разработки института имени Гамалеи прибыл в международный аэропорт Симона Боливара, передает корреспондент РИА Новости.Власти Венесуэлы планируют начать вакцинацию пожилого населения, используя "Спутник V", сообщил ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро.Первая партия российской вакцины для испытаний была отправлена в южноамериканскую страну в октябре 2020 года, а регулярная поставка препаратов для вакцинации началась в начале февраля. Две первые партии с разными компонентами "Спутник V" использовали для вакцинации медицинского персонала."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
https://ria.ru/20210329/vaktsina-1603313211.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, симон боливар, николас мадуро, венесуэла, в мире