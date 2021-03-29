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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210329/vaktsina-1603371209.html
В Венесуэлу доставили третью партию вакцины "Спутник V"
В Венесуэлу доставили третью партию вакцины "Спутник V"
Самолет с новой партией российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" разработки института имени Гамалеи прибыл в международный аэропорт Симона Боливара,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T21:35
2021-03-29T22:01
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
симон боливар
николас мадуро
венесуэла
в мире
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КАРАКАС, 29 мар - РИА Новости. Самолет с новой партией российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" разработки института имени Гамалеи прибыл в международный аэропорт Симона Боливара, передает корреспондент РИА Новости.Власти Венесуэлы планируют начать вакцинацию пожилого населения, используя "Спутник V", сообщил ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро.Первая партия российской вакцины для испытаний была отправлена в южноамериканскую страну в октябре 2020 года, а регулярная поставка препаратов для вакцинации началась в начале февраля. Две первые партии с разными компонентами "Спутник V" использовали для вакцинации медицинского персонала."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, симон боливар, николас мадуро, венесуэла, в мире

В Венесуэлу доставили третью партию вакцины "Спутник V"

21:35 29.03.2021 (обновлено: 22:01 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАРАКАС, 29 мар - РИА Новости. Самолет с новой партией российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" разработки института имени Гамалеи прибыл в международный аэропорт Симона Боливара, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Венесуэлы планируют начать вакцинацию пожилого населения, используя "Спутник V", сообщил ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Первая партия российской вакцины для испытаний была отправлена в южноамериканскую страну в октябре 2020 года, а регулярная поставка препаратов для вакцинации началась в начале февраля. Две первые партии с разными компонентами "Спутник V" использовали для вакцинации медицинского персонала.
"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Симон БоливарНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
 
 
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