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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210329/vaktsina-1603264332.html
РФПИ договорился с китайской компанией о производстве вакцины "Спутник V"
РФПИ договорился с китайской компанией о производстве вакцины "Спутник V"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с партнером из Китая о производстве более 60 миллионов доз вакцины "Спутник V", его планируется начать в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:34
2021-03-29T11:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
здоровье - общество
китай
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с партнером из Китая о производстве более 60 миллионов доз вакцины "Спутник V", его планируется начать в мае, говорится в сообщении фонда."РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co. объявляют о соглашении для производства более 60 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - заявили в фонде.Произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 миллионов человек. Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года."Спутник V" - одна из лучших вакцин против коронавируса в мире, которую одобрили свыше 50 стран. Партнерство с Shenzhen Yuanxing Gene-tech для производства "Спутник V" в Китае расширит возможности для выпуска дополнительных объемов российского препарата, спрос на который увеличивается по всему мире", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 57 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных, в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, китай, в мире

РФПИ договорился с китайской компанией о производстве вакцины "Спутник V"

11:34 29.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с партнером из Китая о производстве более 60 миллионов доз вакцины "Спутник V", его планируется начать в мае, говорится в сообщении фонда.
"РФПИ и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co. объявляют о соглашении для производства более 60 миллионов доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - заявили в фонде.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Произведенный объем позволит обеспечить вакцинацию свыше 30 миллионов человек. Начало коммерческого производства запланировано на май текущего года.
"Спутник V" - одна из лучших вакцин против коронавируса в мире, которую одобрили свыше 50 стран. Партнерство с Shenzhen Yuanxing Gene-tech для производства "Спутник V" в Китае расширит возможности для выпуска дополнительных объемов российского препарата, спрос на который увеличивается по всему мире", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 57 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность препарата составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных, в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов в мире.
Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetЗдоровье - ОбществоКитайВ мире
 
 
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