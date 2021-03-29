https://ria.ru/20210329/ukraina-1603287319.html

В Раде предложили ограничивать права украинцев за отказ от вакцинации

В Раде предложили ограничивать права украинцев за отказ от вакцинации

Депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин считает, что на Украине нужно частично ограничивать права граждан, которые отказываются от... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:26

2021-03-29T13:26

2021-03-29T13:26

распространение коронавируса

дмитрий гурин (депутат)

максим степанов

здоровье - общество

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин считает, что на Украине нужно частично ограничивать права граждан, которые отказываются от прививки против коронавируса COVID-19 не по причине медицинских противопоказаний.Ранее, 25 марта, социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, который показал, что половина жителей Украины не стали бы вакцинироваться от коронавируса COVID-19 даже бесплатно. И даже если государство будет страховать от побочных эффектов, 40% все равно не готовы прививаться.Прежде всего, по его мнению, отказавшимся от вакцинации нужно запретить посещение кафе и ресторанов, вузов, театров, спортивных и других событий, где есть скопление людей."Люди, вакцинация которым противопоказана по медицинским причинам, не должны умирать потому, что кто-то боится. Если человек боится, он вправе сидеть дома… Все, что написано выше, относится также и к переболевшим", - подчеркнул он.Ранее Гурин предложил увольнять врачей за отказ от вакцинации. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в свою очередь, заявил, что вакцинироваться от коронавируса COVID-19 в стране отказались 60% медиков, которые работают непосредственно с пациентами, зараженными этой инфекцией. Вакцины производства AstraZeneca ранее оказались в центре скандала из-за регистрации случаев тромбоза после вакцинации этим препаратом в ряде стран ЕС.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. На следующий день на Украине стартовала вакцинация. По состоянию на утро 29 марта в стране привиты 198 465 человек. Вакцина Oxford/AstraZeneca пока единственная, которой прививают на Украине.

https://ria.ru/20210323/koronavirus-1602450934.html

https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601405093.html

киев

украина

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дмитрий гурин (депутат), максим степанов, здоровье - общество, киев, украина, в мире