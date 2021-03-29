Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210329/ukraina-1603287319.html
В Раде предложили ограничивать права украинцев за отказ от вакцинации
В Раде предложили ограничивать права украинцев за отказ от вакцинации
Депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин считает, что на Украине нужно частично ограничивать права граждан, которые отказываются от... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:26
2021-03-29T13:26
распространение коронавируса
дмитрий гурин (депутат)
максим степанов
здоровье - общество
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602652927_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_19df9db9254749b18a6f0b378630522a.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин считает, что на Украине нужно частично ограничивать права граждан, которые отказываются от прививки против коронавируса COVID-19 не по причине медицинских противопоказаний.Ранее, 25 марта, социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, который показал, что половина жителей Украины не стали бы вакцинироваться от коронавируса COVID-19 даже бесплатно. И даже если государство будет страховать от побочных эффектов, 40% все равно не готовы прививаться.Прежде всего, по его мнению, отказавшимся от вакцинации нужно запретить посещение кафе и ресторанов, вузов, театров, спортивных и других событий, где есть скопление людей."Люди, вакцинация которым противопоказана по медицинским причинам, не должны умирать потому, что кто-то боится. Если человек боится, он вправе сидеть дома… Все, что написано выше, относится также и к переболевшим", - подчеркнул он.Ранее Гурин предложил увольнять врачей за отказ от вакцинации. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в свою очередь, заявил, что вакцинироваться от коронавируса COVID-19 в стране отказались 60% медиков, которые работают непосредственно с пациентами, зараженными этой инфекцией. Вакцины производства AstraZeneca ранее оказались в центре скандала из-за регистрации случаев тромбоза после вакцинации этим препаратом в ряде стран ЕС.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. На следующий день на Украине стартовала вакцинация. По состоянию на утро 29 марта в стране привиты 198 465 человек. Вакцина Oxford/AstraZeneca пока единственная, которой прививают на Украине.
https://ria.ru/20210323/koronavirus-1602450934.html
https://ria.ru/20210316/vaktsina-1601405093.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602652927_310:430:2468:2048_1920x0_80_0_0_28e889252742c86c89be96acb1e1bf50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий гурин (депутат), максим степанов, здоровье - общество, киев, украина, в мире

В Раде предложили ограничивать права украинцев за отказ от вакцинации

13:26 29.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции "Нет смертельной вакцинации!" у здания Администрации президента Украины в Киеве
Участники акции Нет смертельной вакцинации! у здания Администрации президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин считает, что на Украине нужно частично ограничивать права граждан, которые отказываются от прививки против коронавируса COVID-19 не по причине медицинских противопоказаний.
Ранее, 25 марта, социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, который показал, что половина жителей Украины не стали бы вакцинироваться от коронавируса COVID-19 даже бесплатно. И даже если государство будет страховать от побочных эффектов, 40% все равно не готовы прививаться.
"После того, как Украина будет обеспечена вакцинами на 100% населения, страна должна двигаться тем же путем, по которому движется Израиль и скоро последуют другие цивилизованные страны - частично ограничивать права тех, кто отказывается от вакцинации без медицинских причин, следствием несет угрозу для жизни и здоровья других граждан", - написал Гурин на своей странице в Facebook.
Прежде всего, по его мнению, отказавшимся от вакцинации нужно запретить посещение кафе и ресторанов, вузов, театров, спортивных и других событий, где есть скопление людей.
"Люди, вакцинация которым противопоказана по медицинским причинам, не должны умирать потому, что кто-то боится. Если человек боится, он вправе сидеть дома… Все, что написано выше, относится также и к переболевшим", - подчеркнул он.
Медицинский работник в мобильном госпитале для пациентов с COVID-19 на территории Богородчанской центральной районной больницы в Ивано-Франковской области Украины - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 12:12Распространение коронавируса
На Украине побит антирекорд смертности от коронавируса
Ранее Гурин предложил увольнять врачей за отказ от вакцинации. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в свою очередь, заявил, что вакцинироваться от коронавируса COVID-19 в стране отказались 60% медиков, которые работают непосредственно с пациентами, зараженными этой инфекцией. Вакцины производства AstraZeneca ранее оказались в центре скандала из-за регистрации случаев тромбоза после вакцинации этим препаратом в ряде стран ЕС.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля. На следующий день на Украине стартовала вакцинация. По состоянию на утро 29 марта в стране привиты 198 465 человек. Вакцина Oxford/AstraZeneca пока единственная, которой прививают на Украине.
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 03:15Распространение коронавируса
Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
 
Распространение коронавирусаДмитрий Гурин (депутат)Максим СтепановЗдоровье - ОбществоКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16На северо-востоке Москвы ликвидировали пожар, где горели грузовики
05:13Ученые назвали самые опасные российские вулканы
05:07В ДТП с грузовиком в Новосибирской области погиб один человек
05:03В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19
04:59В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:20О чем говорит внезапное головокружение?
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
Лента новостейМолния