https://ria.ru/20210329/ubiystvo-1603249202.html

В Подмосковье арестовали супругов по делу об убийстве 17-летней давности

В Подмосковье арестовали супругов по делу об убийстве 17-летней давности

В подмосковном Нарофоминске арестовали супружескую пару, которую обвиняют в двойном убийстве 17-летней давности, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T09:46

2021-03-29T09:46

2021-03-29T18:10

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В подмосковном Нарофоминске арестовали супружескую пару, которую обвиняют в двойном убийстве 17-летней давности, сообщила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.По данным следствия, в августе 2004 года супруги из ревности решили убить свою знакомую и привлекли к этому двух сообщников. Женщине назначили встречу, на которую она пришла вместе с мужем. Ее зарезали, а тело сбросили в реку. Затем убили и ее мужа.Задержать удалось только одного из исполнителей, он уже отсидел 15 лет. Супруги и второй исполнитель скрылись, их объявили в федеральный розыск.По ее словам, задержанным предъявили обвинения в организации убийства, убийстве с целью сокрытия другого преступления и в умышленном уничтожении имущества. Супругов допросили, а соучастник, уже отбывший наказание, опознал их.

https://ria.ru/20210202/uchitelnitsa-1595679839.html

московская область (подмосковье)

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Задержание супругов, подозреваемых в убийстве шестнадцатилетней давности Подмосковные полицейские задержали супружескую пару, подозреваемую в убийстве шестнадцатилетней давности. Кадры оперативников. 2021-03-29T09:46 true PT1M49S

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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия