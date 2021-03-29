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В Подмосковье арестовали супругов по делу об убийстве 17-летней давности
В Подмосковье арестовали супругов по делу об убийстве 17-летней давности
В подмосковном Нарофоминске арестовали супружескую пару, которую обвиняют в двойном убийстве 17-летней давности, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:46
2021-03-29T18:10
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В подмосковном Нарофоминске арестовали супружескую пару, которую обвиняют в двойном убийстве 17-летней давности, сообщила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.По данным следствия, в августе 2004 года супруги из ревности решили убить свою знакомую и привлекли к этому двух сообщников. Женщине назначили встречу, на которую она пришла вместе с мужем. Ее зарезали, а тело сбросили в реку. Затем убили и ее мужа.Задержать удалось только одного из исполнителей, он уже отсидел 15 лет. Супруги и второй исполнитель скрылись, их объявили в федеральный розыск.По ее словам, задержанным предъявили обвинения в организации убийства, убийстве с целью сокрытия другого преступления и в умышленном уничтожении имущества. Супругов допросили, а соучастник, уже отбывший наказание, опознал их.
https://ria.ru/20210202/uchitelnitsa-1595679839.html
московская область (подмосковье)
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Задержание супругов, подозреваемых в убийстве шестнадцатилетней давности
Подмосковные полицейские задержали супружескую пару, подозреваемую в убийстве шестнадцатилетней давности. Кадры оперативников.
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье арестовали супругов по делу об убийстве 17-летней давности

09:46 29.03.2021 (обновлено: 18:10 29.03.2021)
 
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В подмосковном Нарофоминске арестовали супружескую пару, которую обвиняют в двойном убийстве 17-летней давности, сообщила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.
По данным следствия, в августе 2004 года супруги из ревности решили убить свою знакомую и привлекли к этому двух сообщников. Женщине назначили встречу, на которую она пришла вместе с мужем. Ее зарезали, а тело сбросили в реку. Затем убили и ее мужа.
Задержать удалось только одного из исполнителей, он уже отсидел 15 лет. Супруги и второй исполнитель скрылись, их объявили в федеральный розыск.

"Удалось установить, что все эти годы обвиняемые жили под измененными паспортными данными, которые они поменяли как себе, так и своим детям, изменив даже возраст. Проживали они в различных регионах, однако задержаны были на территории Московского региона", — добавила Врадий.

По ее словам, задержанным предъявили обвинения в организации убийства, убийстве с целью сокрытия другого преступления и в умышленном уничтожении имущества. Супругов допросили, а соучастник, уже отбывший наказание, опознал их.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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