Аналитик объяснил, как заработать тысячи процентов на биржевых активах
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМонитор с данными котировок на Московской бирже
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Фондовый рынок часто жесток и беспощаден и не предполагает раздачи высоких прибылей инвесторам, особенно начинающим. Тем не менее, истории, когда инвестор получает сверхдоход, случаются. Можно привести в пример технологические компании США с капитализацией около и более миллиарда долларов, которые всего за год подорожали на 6000 процентов, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.
"Предсказать подобный рост трудно. Как правило, такие доходности получаются, например, в случае неожиданного изменения конъюнктуры рынка, на котором работает компания. Как пример — Zoom, которая выиграла на фоне форс-мажорных для остальных последствий пандемии", — размышляет эксперт.
При этом он напоминает о главном правиле любого инвестора: чем выше доходность, тем выше риск.
"В каждом конкретном случае есть свои нюансы, но всегда риск существенных потерь вложенных средств высок. Поэтому к таким инвестициям нужен взвешенный подход, и существенную долю от портфеля чаще всего они занимать не могут", — предупреждает Короев.