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Аналитик объяснил, как заработать тысячи процентов на биржевых активах
Аналитик объяснил, как заработать тысячи процентов на биржевых активах
Фондовый рынок часто жесток и беспощаден и не предполагает раздачи высоких прибылей инвесторам, особенно начинающим. Тем не менее, истории, когда инвестор... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T02:14
2021-03-29T02:14
альберт короев
бкс мир инвестиций
россия
инвестиции
сша
общество
экономика
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Фондовый рынок часто жесток и беспощаден и не предполагает раздачи высоких прибылей инвесторам, особенно начинающим. Тем не менее, истории, когда инвестор получает сверхдоход, случаются. Можно привести в пример технологические компании США с капитализацией около и более миллиарда долларов, которые всего за год подорожали на 6000 процентов, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.При этом он напоминает о главном правиле любого инвестора: чем выше доходность, тем выше риск."В каждом конкретном случае есть свои нюансы, но всегда риск существенных потерь вложенных средств высок. Поэтому к таким инвестициям нужен взвешенный подход, и существенную долю от портфеля чаще всего они занимать не могут", — предупреждает Короев.
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альберт короев, бкс мир инвестиций, россия, инвестиции, сша, общество, экономика

Аналитик объяснил, как заработать тысячи процентов на биржевых активах

02:14 29.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМонитор с данными котировок на Московской бирже
Монитор с данными котировок на Московской бирже - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Фондовый рынок часто жесток и беспощаден и не предполагает раздачи высоких прибылей инвесторам, особенно начинающим. Тем не менее, истории, когда инвестор получает сверхдоход, случаются. Можно привести в пример технологические компании США с капитализацией около и более миллиарда долларов, которые всего за год подорожали на 6000 процентов, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.
"Предсказать подобный рост трудно. Как правило, такие доходности получаются, например, в случае неожиданного изменения конъюнктуры рынка, на котором работает компания. Как пример — Zoom, которая выиграла на фоне форс-мажорных для остальных последствий пандемии", — размышляет эксперт. 
При этом он напоминает о главном правиле любого инвестора: чем выше доходность, тем выше риск.
"В каждом конкретном случае есть свои нюансы, но всегда риск существенных потерь вложенных средств высок. Поэтому к таким инвестициям нужен взвешенный подход, и существенную долю от портфеля чаще всего они занимать не могут", — предупреждает Короев.
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Альберт КороевБКС Мир инвестицийРоссияИнвестицииСШАОбществоЭкономика
 
 
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