https://ria.ru/20210329/tysyachi-1603206503.html

Аналитик объяснил, как заработать тысячи процентов на биржевых активах

Аналитик объяснил, как заработать тысячи процентов на биржевых активах

Фондовый рынок часто жесток и беспощаден и не предполагает раздачи высоких прибылей инвесторам, особенно начинающим. Тем не менее, истории, когда инвестор... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T02:14

2021-03-29T02:14

2021-03-29T02:14

альберт короев

бкс мир инвестиций

россия

инвестиции

сша

общество

экономика

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Фондовый рынок часто жесток и беспощаден и не предполагает раздачи высоких прибылей инвесторам, особенно начинающим. Тем не менее, истории, когда инвестор получает сверхдоход, случаются. Можно привести в пример технологические компании США с капитализацией около и более миллиарда долларов, которые всего за год подорожали на 6000 процентов, рассказал агентству "Прайм" эксперт "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.При этом он напоминает о главном правиле любого инвестора: чем выше доходность, тем выше риск."В каждом конкретном случае есть свои нюансы, но всегда риск существенных потерь вложенных средств высок. Поэтому к таким инвестициям нужен взвешенный подход, и существенную долю от портфеля чаще всего они занимать не могут", — предупреждает Короев.

https://ria.ru/20210327/investitsii-1603077522.html

россия

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2021

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альберт короев, бкс мир инвестиций, россия, инвестиции, сша, общество, экономика