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Эллу Памфилову и Александра Курдюмова выдвинули на пост председателя ЦИК
Эллу Памфилову и Александра Курдюмова выдвинули на пост председателя ЦИК
Члены нового состава Центральной избирательной комиссии РФ, собравшиеся в понедельник на свое первое заседание, выдвинули на пост председателя ЦИК Эллу... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:37
2021-03-29T12:20
россия
александр курдюмов
элла памфилова
цик рф
политика
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Члены нового состава Центральной избирательной комиссии РФ, собравшиеся в понедельник на свое первое заседание, выдвинули на пост председателя ЦИК Эллу Памфилову, занимавшую эту должность в прошлом составе комиссии, и Александра Курдюмова, передает корреспондент РИА Новости.Кандидатуру Памфиловой (она вошла в новый состав ЦИК по квоте президента РФ) представила член ЦИК Людмила Маркина. Курдюмов выдвинул себя сам.Курдюмов - член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР.Как отметил член ЦИК Николай Булаев, для руководства комиссии необходим внутренний стержень и умение взаимодействовать с первыми лицами страны для решения финансовых вопросов."Авторитет, которым сегодня обладает Элла Александровна, и у президента, и у председателя правительства, и у министров, он непререкаем. Не припомню ни одной просьбы, ни одного предложения ЦИК, которые не были бы поддержаны, а речь идёт о выделении денег, которые, на мой взгляд, существенны для бюджета страны", - подчеркнул он.Как добавил член ЦИК Борис Эбзеев, Памфилова смогла наладить постоянное действенное взаимодействие с политическим и гражданским обществом."Мне кажется, Элла Александровна обладает экзистенциальным видением того, на каком этапе находится наше общество, с одной стороны, с другой стороны, запросы эпохи, запросы времени, запросы, переживаемые нашей страной периода электоральной демократии. Именно этим обусловлена интеграция технических средств в деятельность ЦИК", - сказал он.Элла Памфилова заявила, что при избрании на пост главы комиссии продолжит курс на открытость и прозрачность избирательной системы."Открытость, прозрачность, взаимодействие с наблюдательским сообществом, со СМИ, все это обеспечивает достоверность результатов и легитимность. В этом направлении, я полагаю, если коллеги доверят мне дальше возглавлять комиссию, и будем двигаться дальше", - сказала Памфилова на первом заседании нового состава ЦИК после выдвижения ее кандидатуры на пост главы комиссии.Она отметила, что будет также продолжать работать над повышением доверия избирателей.По ее словам, легитимность заключается не только в достоверности подсчета голосов, но и в процессе регистрации кандидата, обеспечении равенства прав и остальных элементах выборного процесса.Памфилова добавила, что сейчас обсуждаются цифровые технологии, они важны, но не являются самоцелью. "Конечно, это требование времени, но это не сам по себе процесс - это средство для большего очеловечивания избирательный системы, для ее одушевления и развития", - сказала она.Выдвинувшийся на пост председателя ЦИК России Александр Курдюмов пообещал выполнять свою работу честно, качественно и с самоотдачей."Предлагая свою кандидатуру на должность председателя ЦИК РФ, я являюсь представителем оппозиционной партии, которая имеет крепкий авторитет в России - это ЛДПР. Имею обширный опыт работы с людьми, государственными структурами РФ. Многократно проходил выборную кампанию... - около 20 кампаний я прошёл", - сказал Курдюмов, объясняя своё выдвижение на пост главы ЦИК, на заседании комиссии."Обещаю выполнять свою работу честно, качественно и с самоотдачей", - заверил он.В понедельник новый состав ЦИК проводит первое заседание, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, зампред и секретарь Центризбиркома. Их изберут тайным голосованием.
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россия, александр курдюмов, элла памфилова, цик рф, политика

Эллу Памфилову и Александра Курдюмова выдвинули на пост председателя ЦИК

11:37 29.03.2021 (обновлено: 12:20 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Члены нового состава Центральной избирательной комиссии РФ, собравшиеся в понедельник на свое первое заседание, выдвинули на пост председателя ЦИК Эллу Памфилову, занимавшую эту должность в прошлом составе комиссии, и Александра Курдюмова, передает корреспондент РИА Новости.
Кандидатуру Памфиловой (она вошла в новый состав ЦИК по квоте президента РФ) представила член ЦИК Людмила Маркина. Курдюмов выдвинул себя сам.
Курдюмов - член Центризбиркома по квоте от Госдумы от партии ЛДПР.
Как отметил член ЦИК Николай Булаев, для руководства комиссии необходим внутренний стержень и умение взаимодействовать с первыми лицами страны для решения финансовых вопросов.
"Авторитет, которым сегодня обладает Элла Александровна, и у президента, и у председателя правительства, и у министров, он непререкаем. Не припомню ни одной просьбы, ни одного предложения ЦИК, которые не были бы поддержаны, а речь идёт о выделении денег, которые, на мой взгляд, существенны для бюджета страны", - подчеркнул он.
Как добавил член ЦИК Борис Эбзеев, Памфилова смогла наладить постоянное действенное взаимодействие с политическим и гражданским обществом.
"Мне кажется, Элла Александровна обладает экзистенциальным видением того, на каком этапе находится наше общество, с одной стороны, с другой стороны, запросы эпохи, запросы времени, запросы, переживаемые нашей страной периода электоральной демократии. Именно этим обусловлена интеграция технических средств в деятельность ЦИК", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 11:25
Путин рассчитывает на проведение достойной избирательной кампании
Элла Памфилова заявила, что при избрании на пост главы комиссии продолжит курс на открытость и прозрачность избирательной системы.
"Открытость, прозрачность, взаимодействие с наблюдательским сообществом, со СМИ, все это обеспечивает достоверность результатов и легитимность. В этом направлении, я полагаю, если коллеги доверят мне дальше возглавлять комиссию, и будем двигаться дальше", - сказала Памфилова на первом заседании нового состава ЦИК после выдвижения ее кандидатуры на пост главы комиссии.
Она отметила, что будет также продолжать работать над повышением доверия избирателей.
По ее словам, легитимность заключается не только в достоверности подсчета голосов, но и в процессе регистрации кандидата, обеспечении равенства прав и остальных элементах выборного процесса.
Памфилова добавила, что сейчас обсуждаются цифровые технологии, они важны, но не являются самоцелью. "Конечно, это требование времени, но это не сам по себе процесс - это средство для большего очеловечивания избирательный системы, для ее одушевления и развития", - сказала она.
Выдвинувшийся на пост председателя ЦИК России Александр Курдюмов пообещал выполнять свою работу честно, качественно и с самоотдачей.
"Предлагая свою кандидатуру на должность председателя ЦИК РФ, я являюсь представителем оппозиционной партии, которая имеет крепкий авторитет в России - это ЛДПР. Имею обширный опыт работы с людьми, государственными структурами РФ. Многократно проходил выборную кампанию... - около 20 кампаний я прошёл", - сказал Курдюмов, объясняя своё выдвижение на пост главы ЦИК, на заседании комиссии.
"Обещаю выполнять свою работу честно, качественно и с самоотдачей", - заверил он.
В понедельник новый состав ЦИК проводит первое заседание, на котором избирается новое руководство комиссии – председатель, зампред и секретарь Центризбиркома. Их изберут тайным голосованием.
 
РоссияАлександр КурдюмовЭлла ПамфиловаЦИК РФПолитика
 
 
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