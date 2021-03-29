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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210329/transport-1603244231.html
Власти Москвы оценили ситуацию с соблюдением ограничений в транспорте
Власти Москвы оценили ситуацию с соблюдением ограничений в транспорте
Власти Москвы отмечают положительную динамику соблюдения масочно-перчаточного режима в городском транспорте, порядка 99% пассажиров надевают маску, сообщили РИА РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:07
2021-03-29T09:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Власти Москвы отмечают положительную динамику соблюдения масочно-перчаточного режима в городском транспорте, порядка 99% пассажиров надевают маску, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".С 12 мая 2020 года в столице введены меры по предотвращению распространения инфекции COVID-19. Ношение масок и перчаток в общественных местах обязательно, в том числе в транспорте.В ведомстве отметили, что в целом около 76% пассажиров ответственно соблюдают перчаточно-масочный режим в общественном транспорте.Также в пресс-службе напомнили, что, несмотря на снятие ряда ограничений в начале 2021 года, маски и перчатки в общественном транспорте Москвы по-прежнему обязательны и ГКУ "Организатор перевозок" не снижает активность в проверках."С начала года было зафиксировано более 119 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима на московском транспорте, в марте таких случаев было чуть более 37 тысяч. Такие пассажиры в основном носили маски, но у них не было перчаток, что чаще всего и является основанием для оформления постановления о правонарушении", — рассказали в ведомстве.Транспортный комплекс ежедневно проводит дезинфекцию всего пассажирского транспорта и инфраструктуры. Контролёры ежедневно информируют пассажиров о необходимости ношения защиты от инфекций и проверяют соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в общественном транспорте."Мы благодарим пассажиров, которые надевают маски и перчатки, и убедительно просим вышедших с удаленной работы горожан ответственно соблюдать правила, беречь свое здоровье и здоровье окружающих", - отметил ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, чьи слова приводятся в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Власти Москвы оценили ситуацию с соблюдением ограничений в транспорте

09:07 29.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАвтобус
Автобус - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Власти Москвы отмечают положительную динамику соблюдения масочно-перчаточного режима в городском транспорте, порядка 99% пассажиров надевают маску, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
С 12 мая 2020 года в столице введены меры по предотвращению распространения инфекции COVID-19. Ношение масок и перчаток в общественных местах обязательно, в том числе в транспорте.
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"С момента введения ограничительных мер наблюдается положительная динамика соблюдения правил эпидемиологической безопасности на транспорте. Если летом в метро маски носили 82% пассажиров, а маски и перчатки – 36%, то уже к середине зимы эта цифра выросла до 99% и 66% соответственно", — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в целом около 76% пассажиров ответственно соблюдают перчаточно-масочный режим в общественном транспорте.
Также в пресс-службе напомнили, что, несмотря на снятие ряда ограничений в начале 2021 года, маски и перчатки в общественном транспорте Москвы по-прежнему обязательны и ГКУ "Организатор перевозок" не снижает активность в проверках.
"С начала года было зафиксировано более 119 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима на московском транспорте, в марте таких случаев было чуть более 37 тысяч. Такие пассажиры в основном носили маски, но у них не было перчаток, что чаще всего и является основанием для оформления постановления о правонарушении", — рассказали в ведомстве.
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Транспортный комплекс ежедневно проводит дезинфекцию всего пассажирского транспорта и инфраструктуры. Контролёры ежедневно информируют пассажиров о необходимости ношения защиты от инфекций и проверяют соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в общественном транспорте.
"Мы благодарим пассажиров, которые надевают маски и перчатки, и убедительно просим вышедших с удаленной работы горожан ответственно соблюдать правила, беречь свое здоровье и здоровье окружающих", - отметил ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, чьи слова приводятся в сообщении.
 
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