https://ria.ru/20210329/transport-1603244231.html

Власти Москвы оценили ситуацию с соблюдением ограничений в транспорте

Власти Москвы оценили ситуацию с соблюдением ограничений в транспорте

Власти Москвы отмечают положительную динамику соблюдения масочно-перчаточного режима в городском транспорте, порядка 99% пассажиров надевают маску, сообщили РИА РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T09:07

2021-03-29T09:07

2021-03-29T09:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Власти Москвы отмечают положительную динамику соблюдения масочно-перчаточного режима в городском транспорте, порядка 99% пассажиров надевают маску, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".С 12 мая 2020 года в столице введены меры по предотвращению распространения инфекции COVID-19. Ношение масок и перчаток в общественных местах обязательно, в том числе в транспорте.В ведомстве отметили, что в целом около 76% пассажиров ответственно соблюдают перчаточно-масочный режим в общественном транспорте.Также в пресс-службе напомнили, что, несмотря на снятие ряда ограничений в начале 2021 года, маски и перчатки в общественном транспорте Москвы по-прежнему обязательны и ГКУ "Организатор перевозок" не снижает активность в проверках."С начала года было зафиксировано более 119 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима на московском транспорте, в марте таких случаев было чуть более 37 тысяч. Такие пассажиры в основном носили маски, но у них не было перчаток, что чаще всего и является основанием для оформления постановления о правонарушении", — рассказали в ведомстве.Транспортный комплекс ежедневно проводит дезинфекцию всего пассажирского транспорта и инфраструктуры. Контролёры ежедневно информируют пассажиров о необходимости ношения защиты от инфекций и проверяют соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора в общественном транспорте."Мы благодарим пассажиров, которые надевают маски и перчатки, и убедительно просим вышедших с удаленной работы горожан ответственно соблюдать правила, беречь свое здоровье и здоровье окружающих", - отметил ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, чьи слова приводятся в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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