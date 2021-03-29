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В Орегоне произошли стычки между сторонниками и противниками Трампа
В Орегоне произошли стычки между сторонниками и противниками Трампа
Стычки между сторонниками экс-президента США Дональда Трампа и представителями ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") с одной стороны и... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T13:51
2021-03-29T13:51
капитолий
дональд трамп
джо байден
орегон
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Стычки между сторонниками экс-президента США Дональда Трампа и представителями ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") с одной стороны и антифашистами с другой произошли в Сейлеме в Орегоне, сообщает местный телеканал OPB.По данным канала, группировка Proud Boys в воскресенье отправилась в Сейлем. За несколько дней до этого ее члены распространяли листовки, в которых заявляли, что собираются в поддержку "свободы". Телеканал отмечает, что это первый конфликт между Proud Boys и антифашистами в Орегоне после штурма Капитолия 6 января. Число участников стычки не указывается, отмечается, что антифашистов было около 150 человек.Телеканал опубликовал видео, на котором пикап на большой скорости проехал сквозь толпу демонстрантов-анифашистов, стоявших на улице, едва не сбив при этом человека. Еще несколько автомобилей в течение дня также проезжали сквозь толпу и рядом с ней. В ответ антифашисты кидались разными предметами, обрызгивали машины краской.Сотрудники полиции в конфликт не вмешивались. Лишь после 15.30 по местному времени (2.30 мск понедельника) правоохранительные органы объявили собрание незаконным и приказали толпе разойтись.Одного мужчину задержали после того, как он вышел из пикапа и направил оружие на протестующих. Несколько членов антифашисткой группы также задержали.Группировка Proud Boys привлекла к себе внимание после того, как Дональд Трамп в ходе первых теледебатов с оппонентом от демократов Джо Байденом двояко ответил на просьбу осудить ультраправые организации, в частности это движение. Трамп заявил, что эта группировка должна "отойти в сторону и ждать", чем вызвал бурю обсуждений в интернете и предположения о симпатиях к ультраправым. Позже Трамп заверил, что всегда был против ультраправой идеологии. При этом Proud Boys регулярно присутствовали на акциях в его поддержку.
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капитолий, дональд трамп, джо байден, орегон, в мире

В Орегоне произошли стычки между сторонниками и противниками Трампа

13:51 29.03.2021
 
© REUTERS / Maranie R. StaabАнтифашистский митинг в Салеме, штат Орегон
Антифашистский митинг в Салеме, штат Орегон - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© REUTERS / Maranie R. Staab
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Стычки между сторонниками экс-президента США Дональда Трампа и представителями ультраправой группировки Proud Boys ("Гордые парни") с одной стороны и антифашистами с другой произошли в Сейлеме в Орегоне, сообщает местный телеканал OPB.
По данным канала, группировка Proud Boys в воскресенье отправилась в Сейлем. За несколько дней до этого ее члены распространяли листовки, в которых заявляли, что собираются в поддержку "свободы". Телеканал отмечает, что это первый конфликт между Proud Boys и антифашистами в Орегоне после штурма Капитолия 6 января. Число участников стычки не указывается, отмечается, что антифашистов было около 150 человек.
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Телеканал опубликовал видео, на котором пикап на большой скорости проехал сквозь толпу демонстрантов-анифашистов, стоявших на улице, едва не сбив при этом человека. Еще несколько автомобилей в течение дня также проезжали сквозь толпу и рядом с ней. В ответ антифашисты кидались разными предметами, обрызгивали машины краской.
Сотрудники полиции в конфликт не вмешивались. Лишь после 15.30 по местному времени (2.30 мск понедельника) правоохранительные органы объявили собрание незаконным и приказали толпе разойтись.
Одного мужчину задержали после того, как он вышел из пикапа и направил оружие на протестующих. Несколько членов антифашисткой группы также задержали.
Группировка Proud Boys привлекла к себе внимание после того, как Дональд Трамп в ходе первых теледебатов с оппонентом от демократов Джо Байденом двояко ответил на просьбу осудить ультраправые организации, в частности это движение. Трамп заявил, что эта группировка должна "отойти в сторону и ждать", чем вызвал бурю обсуждений в интернете и предположения о симпатиях к ультраправым. Позже Трамп заверил, что всегда был против ультраправой идеологии. При этом Proud Boys регулярно присутствовали на акциях в его поддержку.
 
КапитолийДональд ТрампДжо БайденОрегонВ мире
 
 
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