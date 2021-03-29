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В Бельгии ожидают увеличения трафика после разблокировки Суэцкого канала
В Бельгии ожидают увеличения трафика после разблокировки Суэцкого канала
Второй по величине в Западной Европе бельгийский порт Антверпен готовится к увеличению нагрузки после разблокировки Суэцкого канала и прибытия застрявших в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T22:37
2021-03-29T22:37
инцидент с судном ever given в суэцком канале
дальний восток
европа
антверпен
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Второй по величине в Западной Европе бельгийский порт Антверпен готовится к увеличению нагрузки после разблокировки Суэцкого канала и прибытия застрявших в районе канала судов, направляющихся из Азии и с Ближнего Востока в Европу, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации порта.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели. Советник президента Египта адмирал Мохаб Мамиш сообщил РИА Новости, что навигация по каналу уже возобновилась, а на устранение возникшей "пробки" из кораблей уйдет около четырех дней. На данный момент в очереди "стоят" более 400 судов."На данный момент мы не фиксируем, что в порт Антверпена прибывает меньше судов: первые разблокированные суда должны были бы прийти сюда в конце этой недели или в начале следующей в соответствии с обычным графиком. Как только суда смогут отправиться в западноевропейские порты, во всех этих портах, вероятно, будет пик трафика", - сказал официальный представитель порта Антверпен."Это окажет влияние и на наш порт, но пока еще слишком рано оценивать, насколько значительным будет это влияние", - сказал собеседник агентства.По его словам, некоторые судоходные компании могут решить "скорректировать расписание и порты захода" для своих судов."К счастью, операторы терминалов в нашем порту одни из самых эффективных в мире, и мы располагаем большими складскими помещениями… Терминалы, конечно, готовятся", - добавил представитель порта Антверпена.Он пояснил, в частности, что портовый оператор терминалов PSA Antwerp установил семидневный срок, в течение которого будут приниматься контейнеры для судов Ближнего и Дальнего Востока. "Оператор терминалов принял эту меру, чтобы предвосхитить ожидаемую перегруженность терминалов и предотвратить дальнейшие задержки в расписании движения судов", - пояснили РИА Новости в порту Антверпена.Порт Антверпена занимает второе место в Европе по грузообороту. Он ежегодно обрабатывает около 238 миллионов тонн международных морских грузов, обслуживая более 300 морских направлений в более чем 1 тысячу пунктов назначения.
https://ria.ru/20210328/gruzovik-1603190998.html
https://ria.ru/20210329/ever-given-1603257489.html
дальний восток
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу
Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился.
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, дальний восток, европа, антверпен, в мире

В Бельгии ожидают увеличения трафика после разблокировки Суэцкого канала

22:37 29.03.2021
 
© AFP 2021 / Eric Piermont Порт Антверпена
Порт Антверпена - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AFP 2021 / Eric Piermont
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Второй по величине в Западной Европе бельгийский порт Антверпен готовится к увеличению нагрузки после разблокировки Суэцкого канала и прибытия застрявших в районе канала судов, направляющихся из Азии и с Ближнего Востока в Европу, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации порта.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели. Советник президента Египта адмирал Мохаб Мамиш сообщил РИА Новости, что навигация по каналу уже возобновилась, а на устранение возникшей "пробки" из кораблей уйдет около четырех дней. На данный момент в очереди "стоят" более 400 судов.
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Грузовик фирмы, чье судно заблокировало Суэцкий канал, перегородил дорогу
"На данный момент мы не фиксируем, что в порт Антверпена прибывает меньше судов: первые разблокированные суда должны были бы прийти сюда в конце этой недели или в начале следующей в соответствии с обычным графиком. Как только суда смогут отправиться в западноевропейские порты, во всех этих портах, вероятно, будет пик трафика", - сказал официальный представитель порта Антверпен.
"Это окажет влияние и на наш порт, но пока еще слишком рано оценивать, насколько значительным будет это влияние", - сказал собеседник агентства.
По его словам, некоторые судоходные компании могут решить "скорректировать расписание и порты захода" для своих судов.
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"К счастью, операторы терминалов в нашем порту одни из самых эффективных в мире, и мы располагаем большими складскими помещениями… Терминалы, конечно, готовятся", - добавил представитель порта Антверпена.
Он пояснил, в частности, что портовый оператор терминалов PSA Antwerp установил семидневный срок, в течение которого будут приниматься контейнеры для судов Ближнего и Дальнего Востока. "Оператор терминалов принял эту меру, чтобы предвосхитить ожидаемую перегруженность терминалов и предотвратить дальнейшие задержки в расписании движения судов", - пояснили РИА Новости в порту Антверпена.
Порт Антверпена занимает второе место в Европе по грузообороту. Он ежегодно обрабатывает около 238 миллионов тонн международных морских грузов, обслуживая более 300 морских направлений в более чем 1 тысячу пунктов назначения.
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеДальний ВостокЕвропаАнтверпенВ мире
 
 
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