https://ria.ru/20210329/trafik-1603375615.html

В Бельгии ожидают увеличения трафика после разблокировки Суэцкого канала

В Бельгии ожидают увеличения трафика после разблокировки Суэцкого канала

Второй по величине в Западной Европе бельгийский порт Антверпен готовится к увеличению нагрузки после разблокировки Суэцкого канала и прибытия застрявших в... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T22:37

2021-03-29T22:37

2021-03-29T22:37

инцидент с судном ever given в суэцком канале

дальний восток

европа

антверпен

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Второй по величине в Западной Европе бельгийский порт Антверпен готовится к увеличению нагрузки после разблокировки Суэцкого канала и прибытия застрявших в районе канала судов, направляющихся из Азии и с Ближнего Востока в Европу, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации порта.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение. В понедельник судно сняли с мели. Советник президента Египта адмирал Мохаб Мамиш сообщил РИА Новости, что навигация по каналу уже возобновилась, а на устранение возникшей "пробки" из кораблей уйдет около четырех дней. На данный момент в очереди "стоят" более 400 судов."На данный момент мы не фиксируем, что в порт Антверпена прибывает меньше судов: первые разблокированные суда должны были бы прийти сюда в конце этой недели или в начале следующей в соответствии с обычным графиком. Как только суда смогут отправиться в западноевропейские порты, во всех этих портах, вероятно, будет пик трафика", - сказал официальный представитель порта Антверпен."Это окажет влияние и на наш порт, но пока еще слишком рано оценивать, насколько значительным будет это влияние", - сказал собеседник агентства.По его словам, некоторые судоходные компании могут решить "скорректировать расписание и порты захода" для своих судов."К счастью, операторы терминалов в нашем порту одни из самых эффективных в мире, и мы располагаем большими складскими помещениями… Терминалы, конечно, готовятся", - добавил представитель порта Антверпена.Он пояснил, в частности, что портовый оператор терминалов PSA Antwerp установил семидневный срок, в течение которого будут приниматься контейнеры для судов Ближнего и Дальнего Востока. "Оператор терминалов принял эту меру, чтобы предвосхитить ожидаемую перегруженность терминалов и предотвратить дальнейшие задержки в расписании движения судов", - пояснили РИА Новости в порту Антверпена.Порт Антверпена занимает второе место в Европе по грузообороту. Он ежегодно обрабатывает около 238 миллионов тонн международных морских грузов, обслуживая более 300 морских направлений в более чем 1 тысячу пунктов назначения.

https://ria.ru/20210328/gruzovik-1603190998.html

https://ria.ru/20210329/ever-given-1603257489.html

дальний восток

европа

антверпен

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Снятый с мели Ever Given идет по Суэцкому каналу Ever Given идет по Суэцкому каналу на север. Источник РИА Новости заявил, что кризис завершился. 2021-03-29T22:37 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, дальний восток, европа, антверпен, в мире