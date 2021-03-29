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В ДНР обвинили украинских силовиков в развертывании военной техники
В ДНР обвинили украинских силовиков в развертывании военной техники
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении десяти единиц вооружения украинских силовиков в населенных... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T19:15
2021-03-29T19:15
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении десяти единиц вооружения украинских силовиков в населенных пунктах Донбасса.Он отметил, что среди обнаруженного вооружения были БТР-60 и БТР-40.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире

В ДНР обвинили украинских силовиков в развертывании военной техники

19:15 29.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области
Автомобиль, получивший повреждения во время боевых действий в ДНР, на одной из улиц поселка Веселое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об обнаружении десяти единиц вооружения украинских силовиков в населенных пунктах Донбасса.

"Выявлено размещение десяти единиц вооружения и военной техники ВФУ вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории", - сказал журналистам представитель народной милиции ДНР.

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Он отметил, что среди обнаруженного вооружения были БТР-60 и БТР-40.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНУкраинаВ мире
 
 
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