https://ria.ru/20210329/tatarstan-1603379208.html

При взрыве газа в жилом доме в Татарстане погиб мужчина

При взрыве газа в жилом доме в Татарстане погиб мужчина

При взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Зеленодольске, Татарстан, погиб мужчина, сообщили в МЧС. РИА Новости, 30.03.2021

2021-03-29T23:34

2021-03-29T23:34

2021-03-30T04:46

взрыв газа в жилом доме в зеленодольске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. При взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Зеленодольске, Татарстан, погиб мужчина, сообщили в МЧС.По информации ведомства, сообщение "о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А" поступило в 20:44 мск. По предварительным данным, к инциденту привела утечка газа, либо неисправность оборудования."Дом газифицирован, электрофицирован, 1974 года постройки, 50-квартирный. Произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной квартиры на восьмом этаже", — говорится в сообщении.В Минздраве уточнили, что после ЧП в больницы доставили трех человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Согласно уточненным данным МЧС, всего пострадало семь человек.В ликвидации последствий участвуют 59 человек и 20 единиц техники. Подчеркивается, что под завалами могут все еще находиться люди. По информации МЧС, несущие конструкции дома не повреждены.Прокуратура Татарстана начала проверку. СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.

https://ria.ru/20210319/vzryvy-1601955531.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в жилом доме в зеленодольске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия