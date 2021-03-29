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При взрыве газа в жилом доме в Татарстане погиб мужчина
При взрыве газа в жилом доме в Татарстане погиб мужчина
При взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Зеленодольске, Татарстан, погиб мужчина, сообщили в МЧС. РИА Новости, 30.03.2021
2021-03-29T23:34
2021-03-30T04:46
взрыв газа в жилом доме в зеленодольске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. При взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Зеленодольске, Татарстан, погиб мужчина, сообщили в МЧС.По информации ведомства, сообщение "о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А" поступило в 20:44 мск. По предварительным данным, к инциденту привела утечка газа, либо неисправность оборудования."Дом газифицирован, электрофицирован, 1974 года постройки, 50-квартирный. Произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной квартиры на восьмом этаже", — говорится в сообщении.В Минздраве уточнили, что после ЧП в больницы доставили трех человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Согласно уточненным данным МЧС, всего пострадало семь человек.В ликвидации последствий участвуют 59 человек и 20 единиц техники. Подчеркивается, что под завалами могут все еще находиться люди. По информации МЧС, несущие конструкции дома не повреждены.Прокуратура Татарстана начала проверку. СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.
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взрыв газа в жилом доме в зеленодольске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

При взрыве газа в жилом доме в Татарстане погиб мужчина

23:34 29.03.2021 (обновлено: 04:46 30.03.2021)
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Республике ТатарстанПоследствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске (Татарстан), где обрушились шесть квартир
Последствия взрыва газа в жилом доме в Зеленодольске (Татарстан), где обрушились шесть квартир - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Республике Татарстан
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. При взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Зеленодольске, Татарстан, погиб мужчина, сообщили в МЧС.
По информации ведомства, сообщение "о хлопке (предварительно газовоздушной смеси) в девятиэтажном одноподъездном многоквартирном кирпичном доме по улице Ленина, 39А" поступило в 20:44 мск. По предварительным данным, к инциденту привела утечка газа, либо неисправность оборудования.
"Дом газифицирован, электрофицирован, 1974 года постройки, 50-квартирный. Произошло обрушение шести квартир на седьмом этаже и одной квартиры на восьмом этаже", — говорится в сообщении.
В Минздраве уточнили, что после ЧП в больницы доставили трех человек, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Согласно уточненным данным МЧС, всего пострадало семь человек.
В ликвидации последствий участвуют 59 человек и 20 единиц техники. Подчеркивается, что под завалами могут все еще находиться люди. По информации МЧС, несущие конструкции дома не повреждены.
Прокуратура Татарстана начала проверку. СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 12:30
Взрывы бытового газа в жилых домах в России в 2020-2021 годах
 
Взрыв газа в жилом доме в ЗеленодольскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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