https://ria.ru/20210329/taksi-1603328028.html
Агрегаторы рассказали, что влияет на рост цен на такси
Агрегаторы рассказали, что влияет на рост цен на такси
Рост цен на топливо не является ключевым фактором для повышения тарифов на поездки в такси, - финальная стоимость зависит от множества условий, рассказали... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T16:45
2021-03-29T16:45
2021-03-29T16:45
россия
ситимобил
яндекс.такси
независимый топливный союз (нтс)
gett
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Рост цен на топливо не является ключевым фактором для повышения тарифов на поездки в такси, - финальная стоимость зависит от множества условий, рассказали опрошенные РИА Новости представители крупнейших российских агрегаторов.В понедельник председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова выразила обеспокоенность ростом цен на горюче-смазочные материалы. Согласно прогнозу Независимого топливного союза (НТС), цены на бензин в рознице в РФ до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии - на 14%. По мнению Зариповой, удорожание топлива неизбежно повлияет на стоимость поездок в такси, - тарифы на перевозки могут вырасти на 5-10%."Мы не можем давать прогнозов на будущее, но важно отметить, что стоимость поездок в "Ситимобил" формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов: например, загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки, количество машин на линии. Повышение тарифов не является ключевым фактором для формирования цены", - прокомментировали в пресс-службе "Ситимобил".В "Яндекс.Такси" также отказались от прогнозов и равным образом сообщили, что финальная стоимость поездки зависит не только от тарифов, но и от баланса спроса и предложения, погодных условий и дорожной ситуации. "Тарифы устанавливают перевозчики, а стоимость поездки формируется благодаря множеству факторов, поэтому на данный момент мы не готовы делать прогнозы о повышении стоимости услуг такси из-за подорожания топлива", - прокомментировали в свою очередь в пресс-службе "Везет".Вместе с тем гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский говорит, что цены для клиентов, которые напрямую обслуживаются в таксопарках, а не пользуются приложениями такси-агрегаторов, действительно могут повыситься на 5-10%, не только из-за повышения цен на бензин, но также из-за удорожания автомобилей."Но это не повлияет на ценообразование Gett, так как мы уходим от прямого взаимодействия с таксопарками и являемся агрегатором для агрегаторов.... Цены на поездки агрегаторов такси формируются динамически, по принципу маркетплейса, и зависят от ситуации на дорогах, от пробок, от погоды, от количества заказов", - добавил Сморгонский.
https://ria.ru/20210323/benzin-1602479984.html
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россия, ситимобил, яндекс.такси, независимый топливный союз (нтс), gett, общество
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Рост цен на топливо не является ключевым фактором для повышения тарифов на поездки в такси, - финальная стоимость зависит от множества условий, рассказали опрошенные РИА Новости представители крупнейших российских агрегаторов.
В понедельник председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова выразила обеспокоенность ростом цен на горюче-смазочные материалы. Согласно прогнозу Независимого топливного союза (НТС)
, цены на бензин в рознице в РФ до конца года могут вырасти выше инфляции, а при худшем сценарии - на 14%. По мнению Зариповой, удорожание топлива неизбежно повлияет на стоимость поездок в такси, - тарифы на перевозки могут вырасти на 5-10%.
"Мы не можем давать прогнозов на будущее, но важно отметить, что стоимость поездок в "Ситимобил
" формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов: например, загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки, количество машин на линии. Повышение тарифов не является ключевым фактором для формирования цены", - прокомментировали в пресс-службе "Ситимобил".
В "Яндекс.Такси" также отказались от прогнозов и равным образом сообщили, что финальная стоимость поездки зависит не только от тарифов, но и от баланса спроса и предложения, погодных условий и дорожной ситуации. "Тарифы устанавливают перевозчики, а стоимость поездки формируется благодаря множеству факторов, поэтому на данный момент мы не готовы делать прогнозы о повышении стоимости услуг такси из-за подорожания топлива", - прокомментировали в свою очередь в пресс-службе "Везет".
Вместе с тем гендиректор Gett
в России Анатолий Сморгонский говорит, что цены для клиентов, которые напрямую обслуживаются в таксопарках, а не пользуются приложениями такси-агрегаторов, действительно могут повыситься на 5-10%, не только из-за повышения цен на бензин, но также из-за удорожания автомобилей.
"Но это не повлияет на ценообразование Gett, так как мы уходим от прямого взаимодействия с таксопарками и являемся агрегатором для агрегаторов.... Цены на поездки агрегаторов такси формируются динамически, по принципу маркетплейса, и зависят от ситуации на дорогах, от пробок, от погоды, от количества заказов", - добавил Сморгонский.