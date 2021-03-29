https://ria.ru/20210329/taganrog-1603289548.html

Власти Таганрога объяснили переправу людей через лужу на надувной лодке

Власти Таганрога объяснили переправу людей через лужу на надувной лодке

Сотрудники администрации Таганрога Ростовской области рассмотрят вопрос об организации ливневой канализации в районе лужи, через которую местные жители устроили РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T13:43

2021-03-29T13:43

2021-03-29T13:51

ростовская область

таганрог

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудники администрации Таганрога Ростовской области рассмотрят вопрос об организации ливневой канализации в районе лужи, через которую местные жители устроили переправу на надувной лодке, сообщил РИА Новости представитель администрации города.Ранее в аккаунте другой "градообразующей всесезонной лужи на улице Петровской рядом с ТЦ "Андреевский" в Instagram появилась информация, что лужа у Чехова, 341 в Таганроге "за несколько месяцев существования приобрела характерные черты реки", и возле нее жители решили устроить переправу на надувной лодке. Для гребли уровень воды в то время был недостаточен, поэтому лодку с пешеходами перетягивали на тросе.По словам представителя администрации города, ливневой канализации в этом районе нет. "Для решения вопроса водоотведения необходимо строительство новой сети ливневой канализации протяженностью порядка 130-150 метров с отводом ливневых вод в городской коллектор в районе улицы Сызранова. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении администрации Таганрога", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20200220/1565010352.html

ростовская область

таганрог

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ростовская область, таганрог, происшествия