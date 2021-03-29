Власти Таганрога объяснили переправу людей через лужу на надувной лодке
13:43 29.03.2021 (обновлено: 13:51 29.03.2021)
© Фото : @daily_luzha_taganrog/InstagramЖители города Таганрога перебираются через лужу на надувной лодке
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Сотрудники администрации Таганрога Ростовской области рассмотрят вопрос об организации ливневой канализации в районе лужи, через которую местные жители устроили переправу на надувной лодке, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Ранее в аккаунте другой "градообразующей всесезонной лужи на улице Петровской рядом с ТЦ "Андреевский" в Instagram появилась информация, что лужа у Чехова, 341 в Таганроге "за несколько месяцев существования приобрела характерные черты реки", и возле нее жители решили устроить переправу на надувной лодке. Для гребли уровень воды в то время был недостаточен, поэтому лодку с пешеходами перетягивали на тросе.
По словам представителя администрации города, ливневой канализации в этом районе нет. "Для решения вопроса водоотведения необходимо строительство новой сети ливневой канализации протяженностью порядка 130-150 метров с отводом ливневых вод в городской коллектор в районе улицы Сызранова. В настоящее время данный вопрос находится на рассмотрении администрации Таганрога", - сказал собеседник агентства.
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