https://ria.ru/20210329/summa-1603260927.html

В Алтайском крае мошенники похитили у пенсионерки рекордную сумму денег

В Алтайском крае мошенники похитили у пенсионерки рекордную сумму денег

Мошенники похитили у пожилой жительницы Алтайского края рекордную сумму - более 4 миллионов рублей, сообщила пресс-служба краевого МВД. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T11:11

2021-03-29T11:11

2021-03-29T11:14

россия

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 29 мар - РИА Новости. Мошенники похитили у пожилой жительницы Алтайского края рекордную сумму - более 4 миллионов рублей, сообщила пресс-служба краевого МВД.Как установлено в ходе следствия, женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Под предлогом сохранения денежных средств злоумышленники посоветовали пенсионерке немедленно перевести имеющиеся накопления через банкомат на безопасный счет. Женщина хранила дома крупную сумму. Судя по всему, она сама рассказала об этом злоумышленникам, поддавшись на их уловки. Доверчивая женщина не поняла, что разговаривает с аферистами, и направилась в ближайшее отделение банка.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".В полиции уточняют, что чаще всего мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков, служб безопасности. При поступлении таких звонков необходимо позвонить в полицию, проконсультироваться в банке или посоветоваться с родственниками.

https://ria.ru/20210327/znakomstva-1603076683.html

https://ria.ru/20210326/moshenniki-1602976883.html

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россия, алтайский край, происшествия