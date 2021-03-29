https://ria.ru/20210329/summa-1603260927.html
В Алтайском крае мошенники похитили у пенсионерки рекордную сумму денег
В Алтайском крае мошенники похитили у пенсионерки рекордную сумму денег
Мошенники похитили у пожилой жительницы Алтайского края рекордную сумму - более 4 миллионов рублей, сообщила пресс-служба краевого МВД. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:11
2021-03-29T11:11
2021-03-29T11:14
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БАРНАУЛ, 29 мар - РИА Новости. Мошенники похитили у пожилой жительницы Алтайского края рекордную сумму - более 4 миллионов рублей, сообщила пресс-служба краевого МВД.Как установлено в ходе следствия, женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Под предлогом сохранения денежных средств злоумышленники посоветовали пенсионерке немедленно перевести имеющиеся накопления через банкомат на безопасный счет. Женщина хранила дома крупную сумму. Судя по всему, она сама рассказала об этом злоумышленникам, поддавшись на их уловки. Доверчивая женщина не поняла, что разговаривает с аферистами, и направилась в ближайшее отделение банка.Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".В полиции уточняют, что чаще всего мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков, служб безопасности. При поступлении таких звонков необходимо позвонить в полицию, проконсультироваться в банке или посоветоваться с родственниками.
https://ria.ru/20210327/znakomstva-1603076683.html
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россия, алтайский край, происшествия
БАРНАУЛ, 29 мар - РИА Новости.
Мошенники похитили у пожилой жительницы Алтайского края
рекордную сумму - более 4 миллионов рублей, сообщила пресс-служба краевого МВД.
"Накануне в отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по городу Барнаулу поступило сообщение от 88-летней пенсионерки о том, что неизвестные путем обмана и злоупотребления доверием похитили у нее денежные средства на сумму 4 260 000 рублей", - сообщают в МВД и уточняют, что это "своеобразный антирекорд" в Алтайском крае.
Как установлено в ходе следствия, женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Под предлогом сохранения денежных средств злоумышленники посоветовали пенсионерке немедленно перевести имеющиеся накопления через банкомат на безопасный счет. Женщина хранила дома крупную сумму. Судя по всему, она сама рассказала об этом злоумышленникам, поддавшись на их уловки. Доверчивая женщина не поняла, что разговаривает с аферистами, и направилась в ближайшее отделение банка.
"Предварительно установлено, что на протяжении четырех дней потерпевшая переводила личные накопления на счета в разных банкоматах, следуя указаниям, которые поступали ей по телефону. Вскоре пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию", - уточняют в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации
"Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
В полиции уточняют, что чаще всего мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, банков, служб безопасности. При поступлении таких звонков необходимо позвонить в полицию, проконсультироваться в банке или посоветоваться с родственниками.