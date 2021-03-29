https://ria.ru/20210329/sudno-1603246836.html

Блокировавшее Суэцкий канал судно Ever Given обследуют на повреждения

Блокировавшее Суэцкий канал судно Ever Given обследуют на повреждения

Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в понедельник утром, обследуют перед тем, как он продолжит движение по Суэцкому каналу, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T09:28

2021-03-29T09:28

2021-03-29T09:28

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

в мире

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КАИР, 29 мар – РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, снятый с мели в понедельник утром, обследуют перед тем, как он продолжит движение по Суэцкому каналу, заявил РИА Новости источник в администрации канала.Ранее информированный собеседник в администрации канала заявил РИА Новости, что "судно удалось снять с мели, сейчас его передвигают в навигационное русло".По его словам, "судно находится на плаву, двигатели работают".Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

https://ria.ru/20210327/suets-1603043824.html

суэцкий канал

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2021

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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире