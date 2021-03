Перегородившее Суэцкий канал судно Ever Given вернули на фарватер на 80%

https://ria.ru/20210329/sudno-1603245497.html

КАИР, 29 мар - РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, удалось снять с мели и вернуть на фарватер на 80%, специалисты планируют полностью завершить процедуру после 11.30 по местному времени (12.30 мск), заявил в понедельник глава администрации канала Усама Рабиа."Контейнеровоз Ever Given вновь на воде после снятия с мели, корабль возвращен на фарватер на 80%. Корма корабля находится теперь в 102 метрах от берега вместо четырех метров (в момент инцидента - ред.)", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.Попытки вернуть судно на фарватер возобновятся с 11.30, когда уровень воды поднимется, отметил Рабиа.Рабиа заверил, что навигация по каналу возобновится сразу после завершения операции по постановке судна на фарватер и отправки его в район Большого горького озера на технический осмотр. Глава администрации канала выразил уверенность в успешном завершении операции.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.

