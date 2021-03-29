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Перегородившее Суэцкий канал судно Ever Given вернули на фарватер на 80%
Перегородившее Суэцкий канал судно Ever Given вернули на фарватер на 80%
Контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, удалось снять с мели и вернуть на фарватер на 80%, специалисты планируют полностью завершить процедуру... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T09:15
2021-03-29T09:30
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
в мире
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КАИР, 29 мар - РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, удалось снять с мели и вернуть на фарватер на 80%, специалисты планируют полностью завершить процедуру после 11.30 по местному времени (12.30 мск), заявил в понедельник глава администрации канала Усама Рабиа."Контейнеровоз Ever Given вновь на воде после снятия с мели, корабль возвращен на фарватер на 80%. Корма корабля находится теперь в 102 метрах от берега вместо четырех метров (в момент инцидента - ред.)", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.Попытки вернуть судно на фарватер возобновятся с 11.30, когда уровень воды поднимется, отметил Рабиа.Рабиа заверил, что навигация по каналу возобновится сразу после завершения операции по постановке судна на фарватер и отправки его в район Большого горького озера на технический осмотр. Глава администрации канала выразил уверенность в успешном завершении операции.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, в мире

Перегородившее Суэцкий канал судно Ever Given вернули на фарватер на 80%

09:15 29.03.2021 (обновлено: 09:30 29.03.2021)
 
© REUTERS / Suez Canal AuthorityБуксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Буксир возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© REUTERS / Suez Canal Authority
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КАИР, 29 мар - РИА Новости. Контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, удалось снять с мели и вернуть на фарватер на 80%, специалисты планируют полностью завершить процедуру после 11.30 по местному времени (12.30 мск), заявил в понедельник глава администрации канала Усама Рабиа.
"Контейнеровоз Ever Given вновь на воде после снятия с мели, корабль возвращен на фарватер на 80%. Корма корабля находится теперь в 102 метрах от берега вместо четырех метров (в момент инцидента - ред.)", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
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Попытки вернуть судно на фарватер возобновятся с 11.30, когда уровень воды поднимется, отметил Рабиа.
Рабиа заверил, что навигация по каналу возобновится сразу после завершения операции по постановке судна на фарватер и отправки его в район Большого горького озера на технический осмотр. Глава администрации канала выразил уверенность в успешном завершении операции.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря.
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеСуэцкий каналВ мире
 
 
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