https://ria.ru/20210329/sudan-1603311449.html
При нападении в Южном Судане погибли 14 человек
При нападении в Южном Судане погибли 14 человек
По меньшей мере 14 человек погибли, еще семь пострадали при вооруженном нападении неизвестных в Восточной Экваториальной провинции в Южном Судане, сообщает... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:32
2021-03-29T15:32
2021-03-29T15:32
ак-47
южный судан
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли, еще семь пострадали при вооруженном нападении неизвестных в Восточной Экваториальной провинции в Южном Судане, сообщает радиостанция Eye Radio со ссылкой на местные власти.По словам представителя губернатора провинции, группа неизвестных совершили нападение на округ Буди в воскресенье ночью, пока люди спали. Он добавил, что среди погибших были также женщины, дети и пожилые. По его словам, нападавшие расстреляли людей из АК-47.Власти провинции на данный момент не установили, являются ли нападавшие военными или бандитами из этнической группы Топоса. По мнению представителя губернатора провинции, поводом для нападения на жителей Буди могла стать месть.Получившие ранения в результате атаки были доставлены в местную больницу. Администрация провинции начала поиски лиц, совершивших нападение.
https://ria.ru/20210328/mozambik-1603225732.html
южный судан
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ак-47, южный судан, в мире