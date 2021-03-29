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В США заявили о намерении "оживить" партнерство с Украиной
В США заявили о намерении "оживить" партнерство с Украиной
Белый дом передал украинским коллегам намерение "оживить" стратегическое партнерство с Украиной, чтобы поддержать президента Владимира Зеленского, говорится в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T23:19
2021-03-29T23:19
2021-03-29T23:19
джейк салливан
владимир зеленский
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украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Белый дом передал украинским коллегам намерение "оживить" стратегическое партнерство с Украиной, чтобы поддержать президента Владимира Зеленского, говорится в заявлении Белого дома.Заявление распространено по итогам разговора советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой президентской администрации Украины Андреем Ермаком.Также, по ее словам, Салливан передал Ермаку поддержку суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины.
https://ria.ru/20210322/ukraina-1602025344.html
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джейк салливан, владимир зеленский, сша, украина, в мире