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В США заявили о намерении "оживить" партнерство с Украиной
В США заявили о намерении "оживить" партнерство с Украиной
Белый дом передал украинским коллегам намерение "оживить" стратегическое партнерство с Украиной, чтобы поддержать президента Владимира Зеленского, говорится в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T23:19
2021-03-29T23:19
джейк салливан
владимир зеленский
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Белый дом передал украинским коллегам намерение "оживить" стратегическое партнерство с Украиной, чтобы поддержать президента Владимира Зеленского, говорится в заявлении Белого дома.Заявление распространено по итогам разговора советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой президентской администрации Украины Андреем Ермаком.Также, по ее словам, Салливан передал Ермаку поддержку суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины.
https://ria.ru/20210322/ukraina-1602025344.html
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джейк салливан, владимир зеленский, сша, украина, в мире

В США заявили о намерении "оживить" партнерство с Украиной

23:19 29.03.2021
 
© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Fotolia / Andrea Izzotti
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Белый дом передал украинским коллегам намерение "оживить" стратегическое партнерство с Украиной, чтобы поддержать президента Владимира Зеленского, говорится в заявлении Белого дома.
Заявление распространено по итогам разговора советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой президентской администрации Украины Андреем Ермаком.

"(Салливан) передал, что администрация Байдена намерена вновь оживить наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ", - заявила представитель Белого дома Эмили Хора.

Также, по ее словам, Салливан передал Ермаку поддержку суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
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Джейк СалливанВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
 
 
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