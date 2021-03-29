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Эксперт заявил о готовности Байдена избирательно сотрудничать с Россией
Эксперт заявил о готовности Байдена избирательно сотрудничать с Россией
Администрация президента США Джо Байдена готова выбрать вариант "избирательного сотрудничества" в отношениях с Россией, что не отменяет конфронтации и санкций,... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:36
2021-03-29T14:36
россия
валерий гарбузов
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готова выбрать вариант "избирательного сотрудничества" в отношениях с Россией, что не отменяет конфронтации и санкций, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов."Вместе с тем это предполагает и конфронтацию. И даже вражду. Это избирательное взаимодействие не отменяет санкционный режим, он продолжается и будет продолжаться. Это один из вариантов той модели взаимодействия, которая может быть при администрации Байдена и чего не было при (Дональде) Трампе", - добавил он.Для Трампа был характерен риторический милитаризм в отношениях с другими странами, отметил эксперт, приведя в пример КНДР и Россию.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей". Байден также отметил, что Путин "ответит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы.Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется", напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин предложил Байдену провести беседу в прямом эфире 19 или 22 марта. Белый дом вскоре заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос журналиста, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге эта беседа не состоялась. Позже Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн.Посол России в США ранее был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.
https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html
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россия, валерий гарбузов, джо байден, сша, в мире

Эксперт заявил о готовности Байдена избирательно сотрудничать с Россией

14:36 29.03.2021
 
© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Fotolia / Andrea Izzotti
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готова выбрать вариант "избирательного сотрудничества" в отношениях с Россией, что не отменяет конфронтации и санкций, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

"Нынешняя американская администрация готова выбрать в отношениях с Россией такой вариант, который называется "избирательным сотрудничеством или взаимодействием", который предполагает точечное сотрудничество в тех сферах, которые выгодны США, выводя все остальное невыгодное им за скобки", - сказал он во время онлайн-конференции о текущем состоянии российско-американских отношений в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Вместе с тем это предполагает и конфронтацию. И даже вражду. Это избирательное взаимодействие не отменяет санкционный режим, он продолжается и будет продолжаться. Это один из вариантов той модели взаимодействия, которая может быть при администрации Байдена и чего не было при (Дональде) Трампе", - добавил он.
Для Трампа был характерен риторический милитаризм в отношениях с другими странами, отметил эксперт, приведя в пример КНДР и Россию.
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"Я думаю, что для российской внешней политики наступил период такого стратегического выжидания, который предполагает неспешный анализ всего, что случилось, почему наши две страны оказались в такой ситуации, можно ли в принципе из нее выйти. Либо необходимо смириться и ждать, когда все сменится само, сменится поколение и эта проблема перейдет к следующему поколению политиков", - подчеркнул он.

Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей". Байден также отметил, что Путин "ответит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы.
Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется", напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин предложил Байдену провести беседу в прямом эфире 19 или 22 марта. Белый дом вскоре заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос журналиста, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге эта беседа не состоялась. Позже Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн.
Посол России в США ранее был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.
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РоссияВалерий ГарбузовДжо БайденСШАВ мире
 
 
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