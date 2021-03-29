https://ria.ru/20210329/ssha-1603301581.html

Эксперт заявил о готовности Байдена избирательно сотрудничать с Россией

Эксперт заявил о готовности Байдена избирательно сотрудничать с Россией

Администрация президента США Джо Байдена готова выбрать вариант "избирательного сотрудничества" в отношениях с Россией, что не отменяет конфронтации и санкций,... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:36

2021-03-29T14:36

2021-03-29T14:36

россия

валерий гарбузов

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готова выбрать вариант "избирательного сотрудничества" в отношениях с Россией, что не отменяет конфронтации и санкций, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов."Вместе с тем это предполагает и конфронтацию. И даже вражду. Это избирательное взаимодействие не отменяет санкционный режим, он продолжается и будет продолжаться. Это один из вариантов той модели взаимодействия, которая может быть при администрации Байдена и чего не было при (Дональде) Трампе", - добавил он.Для Трампа был характерен риторический милитаризм в отношениях с другими странами, отметил эксперт, приведя в пример КНДР и Россию.Очередной виток напряженности в российско-американских отношениях стартовал после недавнего интервью президента США, в ходе которого тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли он своего российского коллегу Владимира Путина "убийцей". Байден также отметил, что Путин "ответит" за предполагаемое вмешательство в американские выборы.Путин, комментируя высказывание Байдена, пожелал ему здоровья и вспомнил детское выражение: "Кто как обзывается, тот так и называется", напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Путин предложил Байдену провести беседу в прямом эфире 19 или 22 марта. Белый дом вскоре заявил, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством, а сам Байден оставил без ответа вопрос журналиста, согласится ли он поговорить с Путиным. В итоге эта беседа не состоялась. Позже Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн.Посол России в США ранее был приглашен в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

https://ria.ru/20210328/voyny-1603128720.html

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россия, валерий гарбузов, джо байден, сша, в мире