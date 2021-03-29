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На Кубани мужчине дали пожизненный срок за два изнасилования и убийство
На Кубани мужчине дали пожизненный срок за два изнасилования и убийство
Суд на Кубани признал местного жителя виновным в ряде преступлений, среди которых похищение двух женщин, их изнасилование, а также убийство, и приговорил его к... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T21:16
2021-03-29T21:16
россия
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский краевой суд
новороссийск
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Суд на Кубани признал местного жителя виновным в ряде преступлений, среди которых похищение двух женщин, их изнасилование, а также убийство, и приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.В августе минувшего года в краснодарских пабликах в соцсетях появилась информация, что 57-летний рецидивист, который большую часть жизни провёл за решеткой, сбежал из суда в Новороссийске, где ему должны были избрать меру пресечения по тяжкому преступлению. Позднее СУ СК РФ по Краснодарскому краю заявило, что мужчина во дворе одного из домов в Новороссийске подошел к женщине и, приставив к ее шее нож, усадил в ее же автомобиль. В салоне автомашины он, применяя насилие и угрожая убийством, совершил в отношении женщины преступления против половой неприкосновенности, отмечал СК. Ранее сообщалось, что женщина писала заявление в правоохранительные органы, было заведено уголовное дело, однако мужчина сбежал от суда.Однако, как сообщает СУСК, на этом мужчина не остановился.Два дня спустя подозреваемого задержали.Отмечается, что приговор суда в законную силу пока не вступил.Как позднее уточнила пресс-служба Краснодарского краевого суда, по итогам рассмотрения дела было вынесено также частное определение в адрес руководства следственного комитета и прокурора Краснодарского края за непринятие мер по своевременному возбуждению уголовного дела в отношении подсудимого, что в результате поспособствовало совершению им особо тяжких преступлений.
https://ria.ru/20210316/iznasilovanie-1601536045.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский краевой суд, новороссийск, краснодарский край, происшествия

На Кубани мужчине дали пожизненный срок за два изнасилования и убийство

21:16 29.03.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Суд на Кубани признал местного жителя виновным в ряде преступлений, среди которых похищение двух женщин, их изнасилование, а также убийство, и приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
В августе минувшего года в краснодарских пабликах в соцсетях появилась информация, что 57-летний рецидивист, который большую часть жизни провёл за решеткой, сбежал из суда в Новороссийске, где ему должны были избрать меру пресечения по тяжкому преступлению. Позднее СУ СК РФ по Краснодарскому краю заявило, что мужчина во дворе одного из домов в Новороссийске подошел к женщине и, приставив к ее шее нож, усадил в ее же автомобиль. В салоне автомашины он, применяя насилие и угрожая убийством, совершил в отношении женщины преступления против половой неприкосновенности, отмечал СК. Ранее сообщалось, что женщина писала заявление в правоохранительные органы, было заведено уголовное дело, однако мужчина сбежал от суда.
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Однако, как сообщает СУСК, на этом мужчина не остановился.

"Спарихин в Краснодаре проник в автомобиль местной жительницы и потребовал от нее отвезти его в Апшеронский район. Доехав до указанного им участка местности, Спарихин потребовал остановить машину, после чего подверг потерпевшую сексуальному насилию. Опасаясь быть изобличенным, мужчина нанес женщине множественные удары ножом, убив ее. После совершенных преступлений Спарихин скрылся с места происшествия", - сообщило следственное ведомство в понедельник.

Два дня спустя подозреваемого задержали.
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"Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему Юрию Спарихину... Спарихин приговорен к пожизненному лишению свободы, которое ему надлежит отбывать в колонии особого режима", - сообщает СУ СК.

Отмечается, что приговор суда в законную силу пока не вступил.
Как позднее уточнила пресс-служба Краснодарского краевого суда, по итогам рассмотрения дела было вынесено также частное определение в адрес руководства следственного комитета и прокурора Краснодарского края за непринятие мер по своевременному возбуждению уголовного дела в отношении подсудимого, что в результате поспособствовало совершению им особо тяжких преступлений.
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