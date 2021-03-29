https://ria.ru/20210329/srok-1603369401.html

На Кубани мужчине дали пожизненный срок за два изнасилования и убийство

На Кубани мужчине дали пожизненный срок за два изнасилования и убийство

Суд на Кубани признал местного жителя виновным в ряде преступлений, среди которых похищение двух женщин, их изнасилование, а также убийство, и приговорил его к... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T21:16

2021-03-29T21:16

2021-03-29T21:16

россия

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский краевой суд

новороссийск

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Суд на Кубани признал местного жителя виновным в ряде преступлений, среди которых похищение двух женщин, их изнасилование, а также убийство, и приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.В августе минувшего года в краснодарских пабликах в соцсетях появилась информация, что 57-летний рецидивист, который большую часть жизни провёл за решеткой, сбежал из суда в Новороссийске, где ему должны были избрать меру пресечения по тяжкому преступлению. Позднее СУ СК РФ по Краснодарскому краю заявило, что мужчина во дворе одного из домов в Новороссийске подошел к женщине и, приставив к ее шее нож, усадил в ее же автомобиль. В салоне автомашины он, применяя насилие и угрожая убийством, совершил в отношении женщины преступления против половой неприкосновенности, отмечал СК. Ранее сообщалось, что женщина писала заявление в правоохранительные органы, было заведено уголовное дело, однако мужчина сбежал от суда.Однако, как сообщает СУСК, на этом мужчина не остановился.Два дня спустя подозреваемого задержали.Отмечается, что приговор суда в законную силу пока не вступил.Как позднее уточнила пресс-служба Краснодарского краевого суда, по итогам рассмотрения дела было вынесено также частное определение в адрес руководства следственного комитета и прокурора Краснодарского края за непринятие мер по своевременному возбуждению уголовного дела в отношении подсудимого, что в результате поспособствовало совершению им особо тяжких преступлений.

https://ria.ru/20210316/iznasilovanie-1601536045.html

https://ria.ru/20210326/strim-1603001523.html

https://ria.ru/20201125/peterburg-1586229345.html

россия

новороссийск

краснодарский край

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россия, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский краевой суд, новороссийск, краснодарский край, происшествия