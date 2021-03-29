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Минздрав получил документы на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"
Минздрав получил документы на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"
Минздрав оформил документы для регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", следует из данных госреестра лекарственных средств. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:40
2021-03-29T17:13
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
вакцина "спутник лайт"
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минздрав оформил документы для регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", следует из данных госреестра лекарственных средств.Препарат входит в линейку "Спутник". Его, как и флагман "Спутник V", разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас идет третья фаза испытаний.По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что использование "лайт-версии" в этих странах даст возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение. Иммунитет после вакцинации "Спутником Лайт" будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85 процентов. Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель не опустится в легкие. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.
РИА Новости
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, общество

Минздрав получил документы на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

15:40 29.03.2021 (обновлено: 17:13 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минздрав оформил документы для регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", следует из данных госреестра лекарственных средств.
Препарат входит в линейку "Спутник". Его, как и флагман "Спутник V", разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас идет третья фаза испытаний.
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что использование "лайт-версии" в этих странах даст возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение.
Иммунитет после вакцинации "Спутником Лайт" будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85 процентов. Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель не опустится в легкие.
Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.
 
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Вакцина "Спутник Лайт"Коронавирус в РоссииОбщество
 
 
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