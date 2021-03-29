https://ria.ru/20210329/sputnik-1603313329.html

Минздрав получил документы на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

Минздрав получил документы на регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

Минздрав оформил документы для регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", следует из данных госреестра лекарственных средств. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:40

2021-03-29T15:40

2021-03-29T17:13

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минздрав оформил документы для регистрации вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", следует из данных госреестра лекарственных средств.Препарат входит в линейку "Спутник". Его, как и флагман "Спутник V", разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас идет третья фаза испытаний.По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник Лайт" в основном ориентирован на внешние рынки, где есть сильные эпидемические очаги. Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург говорил, что использование "лайт-версии" в этих странах даст возможность сбить пик заболеваемости и уменьшить нагрузку на местное здравоохранение. Иммунитет после вакцинации "Спутником Лайт" будет сохраняться, скорее всего, в течение трех-четырех месяцев, а его эффективность составит около 85 процентов. Схема предполагает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. При этом даже если привитый заразится коронавирусом, тяжелый COVID-19 ему не грозит, поскольку возбудитель не опустится в легкие. Чтобы продлить защиту, можно поставить второй компонент через три месяца.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, общество