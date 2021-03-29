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ФСБ задержала продавцов поддельных справок о COVID-19 для въезда в Россию
ФСБ задержала продавцов поддельных справок о COVID-19 для въезда в Россию
В Новосибирской области задержали группу людей, которые продавали мигрантам поддельные медицинские документы о COVID-19 для въезда в Россию, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:01
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россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новосибирская область
происшествия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Новосибирской области задержали группу людей, которые продавали мигрантам поддельные медицинские документы о COVID-19 для въезда в Россию, сообщили в ФСБ.У них изъяли более тысячи бланков о ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, разную валюту на общую сумму более трех миллионов рублей, а также клиентскую базу.Возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции, максимальная санкция по такой статье — до семи лет лишения свободы.Сейчас в Россию могут въезжать трудовые мигранты из Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Азербайджана, они должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.В целом с началом пандемии число таких приезжих сильно снизилось. В конце 2020 года их было около шести миллионов человек против девяти-одиннадцати миллионов в предыдущие периоды.
россия
новосибирская область
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Задержание группировки, продававшей иностранцам поддельные медсправки
В Новосибирской области задержали людей, продававших мигрантам поддельные справки о о ПЦР-тестах для въезда в Россию, изъято более 100 бланков . ФСБ публикует видео.
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РИА Новости
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новосибирская область, происшествия

ФСБ задержала продавцов поддельных справок о COVID-19 для въезда в Россию

10:01 29.03.2021 (обновлено: 11:24 29.03.2021)
 
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Новосибирской области задержали группу людей, которые продавали мигрантам поддельные медицинские документы о COVID-19 для въезда в Россию, сообщили в ФСБ.
У них изъяли более тысячи бланков о ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, разную валюту на общую сумму более трех миллионов рублей, а также клиентскую базу.
Возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции, максимальная санкция по такой статье — до семи лет лишения свободы.
Сейчас в Россию могут въезжать трудовые мигранты из Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Азербайджана, они должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
В целом с началом пандемии число таких приезжих сильно снизилось. В конце 2020 года их было около шести миллионов человек против девяти-одиннадцати миллионов в предыдущие периоды.
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ пресекла деятельность преступной группы по сбыту подложных медицинских документов
ФСБ РФ пресекла деятельность преступной группы по сбыту подложных медицинских документов - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / ФСБ РФ
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ФСБ пресекла деятельность преступной группы по сбыту подложных медицинских документов
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Новосибирская областьПроисшествия
 
 
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