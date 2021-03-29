https://ria.ru/20210329/spravka-1603250651.html

ФСБ задержала продавцов поддельных справок о COVID-19 для въезда в Россию

ФСБ задержала продавцов поддельных справок о COVID-19 для въезда в Россию

В Новосибирской области задержали группу людей, которые продавали мигрантам поддельные медицинские документы о COVID-19 для въезда в Россию, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:01

2021-03-29T10:01

2021-03-29T11:24

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

новосибирская область

происшествия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Новосибирской области задержали группу людей, которые продавали мигрантам поддельные медицинские документы о COVID-19 для въезда в Россию, сообщили в ФСБ.У них изъяли более тысячи бланков о ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, разную валюту на общую сумму более трех миллионов рублей, а также клиентскую базу.Возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции, максимальная санкция по такой статье — до семи лет лишения свободы.Сейчас в Россию могут въезжать трудовые мигранты из Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Азербайджана, они должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.В целом с началом пандемии число таких приезжих сильно снизилось. В конце 2020 года их было около шести миллионов человек против девяти-одиннадцати миллионов в предыдущие периоды.

россия

новосибирская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Задержание группировки, продававшей иностранцам поддельные медсправки В Новосибирской области задержали людей, продававших мигрантам поддельные справки о о ПЦР-тестах для въезда в Россию, изъято более 100 бланков . ФСБ публикует видео. 2021-03-29T10:01 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новосибирская область, происшествия