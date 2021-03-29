https://ria.ru/20210329/spravka-1603250651.html
ФСБ задержала продавцов поддельных справок о COVID-19 для въезда в Россию
ФСБ задержала продавцов поддельных справок о COVID-19 для въезда в Россию
В Новосибирской области задержали группу людей, которые продавали мигрантам поддельные медицинские документы о COVID-19 для въезда в Россию, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:01
2021-03-29T10:01
2021-03-29T11:24
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603255408_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_af384c1aee8380a9973b33befd8e1d55.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Новосибирской области задержали группу людей, которые продавали мигрантам поддельные медицинские документы о COVID-19 для въезда в Россию, сообщили в ФСБ.У них изъяли более тысячи бланков о ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, разную валюту на общую сумму более трех миллионов рублей, а также клиентскую базу.Возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции, максимальная санкция по такой статье — до семи лет лишения свободы.Сейчас в Россию могут въезжать трудовые мигранты из Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Азербайджана, они должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.В целом с началом пандемии число таких приезжих сильно снизилось. В конце 2020 года их было около шести миллионов человек против девяти-одиннадцати миллионов в предыдущие периоды.
россия
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603255408_160:0:640:360_1920x0_80_0_0_9df5ba39b2429705fe3c3d771fd6bfab.jpg
Задержание группировки, продававшей иностранцам поддельные медсправки
В Новосибирской области задержали людей, продававших мигрантам поддельные справки о о ПЦР-тестах для въезда в Россию, изъято более 100 бланков . ФСБ публикует видео.
2021-03-29T10:01
true
PT1M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новосибирская область, происшествия
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
В Новосибирской области
задержали группу людей, которые продавали мигрантам поддельные медицинские документы о COVID-19 для въезда в Россию, сообщили в ФСБ
.
У них изъяли более тысячи бланков о ПЦР, 400 заполненных справок-приглашений, разную валюту на общую сумму более трех миллионов рублей, а также клиентскую базу.
Возбуждены уголовные дела об организации незаконной миграции, максимальная санкция по такой статье — до семи лет лишения свободы.
Сейчас в Россию могут въезжать трудовые мигранты из Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Азербайджана, они должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
В целом с началом пандемии число таких приезжих сильно снизилось. В конце 2020 года их было около шести миллионов человек против девяти-одиннадцати миллионов в предыдущие периоды.