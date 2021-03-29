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В Башкирии женщина подожгла соседа, курившего в подъезде
В Башкирии женщина подожгла соседа, курившего в подъезде
Жительница башкирского города Агидель пойдет под суд за покушение на убийство соседа, которого она облила бензином и подожгла после конфликта из-за курения на... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:34
2021-03-29T12:34
2021-03-29T12:34
белорецк
происшествия
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УФА, 29 мар – РИА Новости. Жительница башкирского города Агидель пойдет под суд за покушение на убийство соседа, которого она облила бензином и подожгла после конфликта из-за курения на лестничной площадке, сообщает прокуратура республики.По данным ведомства, ночью на лестничной клетке жилого дома 36-летняя женщина поссорилась с соседом из-за курения в общественном месте.В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. "Обвиняемая частично признала вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Краснокамский межрайонный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.Подобный случай произошел в Башкирии в конце марта, тогда житель Белорецка в ходе семейного скандала на бытовой почве облил бензином и поджег жену, женщина получила 80% ожогов тела и умерла в больнице, а мужчина был госпитализирован с отравлением продуктами горения.
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белорецк, происшествия
УФА, 29 мар – РИА Новости. Жительница башкирского города Агидель пойдет под суд за покушение на убийство соседа, которого она облила бензином и подожгла после конфликта из-за курения на лестничной площадке, сообщает прокуратура республики.
По данным ведомства, ночью на лестничной клетке жилого дома 36-летняя женщина поссорилась с соседом из-за курения в общественном месте.
"В ходе скандала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина схватила бутылку с бензином, облила им своего оппонента и подожгла. В результате мужчина получил ожог 50% поверхности тела", - сообщает прокуратура.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство с особой жестокостью. "Обвиняемая частично признала вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено в Краснокамский межрайонный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Подобный случай произошел в Башкирии в конце марта, тогда житель Белорецка
в ходе семейного скандала на бытовой почве облил бензином и поджег жену, женщина получила 80% ожогов тела и умерла в больнице, а мужчина был госпитализирован с отравлением продуктами горения.