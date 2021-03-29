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В Росгосцирке прокомментировали инциденты со слонами в Казани

В Росгосцирке прокомментировали инциденты со слонами в Казани

Инциденты с цирковыми слонами происходят крайне редко, заявила РИА Новости начальник департамента развития и социальных проектов Росгосцирка Дарья Костюк. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:16

2021-03-29T17:16

2021-03-29T19:27

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Инциденты с цирковыми слонами происходят крайне редко, заявила РИА Новости начальник департамента развития и социальных проектов Росгосцирка Дарья Костюк.Так она прокомментировала сообщения о том, что 22 марта во время представления в Казанском цирке две индийские слонихи, Дженни и Магда, начали вести себя агрессивно. В том же цирке в ночь на 29 марта рабочий получил травму после того, как его оттолкнул слон.Как отметила Костюк, в Росгосцирке знают об этих инцидентах, но цирк в Казани находится в подчинении Минкультуры Татарстана и не является филиалом госкомпании. При этом собеседница агентства подчеркнула, что специалисты находятся в контакте с казанскими коллегами.Она также обратила внимание, что оба животных — опытные цирковые артисты, в Казанском цирке им обеспечили хорошие условия и уход."Подобные инциденты случаются с цирковыми слонами крайне редко. В отличие, например, от хищников, для которых такое поведение типично", — заключила Костюк.

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Драка слонов в Казанском цирке Прямо на представлении один слон взбесился и набросился на собрата. Сначала зрители подумали, что это часть шоу. Но после того, как выбежали паникующие дрессировщики, посетители схватили своих детей и ринулись к выходу. 2021-03-29T17:16 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, видео, росгосцирк, казань, происшествия