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В Росгосцирке прокомментировали инциденты со слонами в Казани
В Росгосцирке прокомментировали инциденты со слонами в Казани
Инциденты с цирковыми слонами происходят крайне редко, заявила РИА Новости начальник департамента развития и социальных проектов Росгосцирка Дарья Костюк. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:16
2021-03-29T17:16
2021-03-29T19:27
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Инциденты с цирковыми слонами происходят крайне редко, заявила РИА Новости начальник департамента развития и социальных проектов Росгосцирка Дарья Костюк.Так она прокомментировала сообщения о том, что 22 марта во время представления в Казанском цирке две индийские слонихи, Дженни и Магда, начали вести себя агрессивно. В том же цирке в ночь на 29 марта рабочий получил травму после того, как его оттолкнул слон.Как отметила Костюк, в Росгосцирке знают об этих инцидентах, но цирк в Казани находится в подчинении Минкультуры Татарстана и не является филиалом госкомпании. При этом собеседница агентства подчеркнула, что специалисты находятся в контакте с казанскими коллегами.Она также обратила внимание, что оба животных — опытные цирковые артисты, в Казанском цирке им обеспечили хорошие условия и уход."Подобные инциденты случаются с цирковыми слонами крайне редко. В отличие, например, от хищников, для которых такое поведение типично", — заключила Костюк.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Драка слонов в Казанском цирке
Прямо на представлении один слон взбесился и набросился на собрата. Сначала зрители подумали, что это часть шоу. Но после того, как выбежали паникующие дрессировщики, посетители схватили своих детей и ринулись к выходу.
2021-03-29T17:16
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, видео, росгосцирк, казань, происшествия
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Инциденты с цирковыми слонами происходят крайне редко, заявила РИА Новости начальник департамента развития и социальных проектов Росгосцирка
Дарья Костюк.
Так она прокомментировала сообщения о том, что 22 марта во время представления в Казанском цирке две индийские слонихи, Дженни и Магда, начали вести себя агрессивно. В том же цирке в ночь на 29 марта рабочий получил травму после того, как его оттолкнул слон.
Как отметила Костюк, в Росгосцирке знают об этих инцидентах, но цирк в Казани
находится в подчинении Минкультуры Татарстана и не является филиалом госкомпании. При этом собеседница агентства подчеркнула, что специалисты находятся в контакте с казанскими коллегами.
"Рабочий по уходу за животными стал случайным свидетелем потасовки слоних. Но не был объектом нападения. К людям Магда и Дженни всегда относились очень аккуратно и трепетно", — добавила представитель Росгосцирка.
Она также обратила внимание, что оба животных — опытные цирковые артисты, в Казанском цирке им обеспечили хорошие условия и уход.
"Подобные инциденты случаются с цирковыми слонами крайне редко. В отличие, например, от хищников, для которых такое поведение типично", — заключила Костюк.