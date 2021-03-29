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В Казани слон напал на сотрудника цирка
В Казани слон напал на сотрудника цирка
В Казани слон напал на рабочего в местном цирке, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T11:03
2021-03-29T11:03
2021-03-29T12:58
культура
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казань
происшествия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Казани слон напал на рабочего в местном цирке, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.По информации собеседника агентства, слон оттолкнул сотрудника цирка, когда тот подошел к животному. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.В цирке подтвердили информацию об инциденте, но детали раскрывать не стали.Ранее в Казани во время дневного представления один слон напал на другого. Сотрудники отогнали животных друг от друга, никто не пострадал. Дрессировщик Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов считает, что причиной агрессивного поведения могло стать выяснение отношений между животными.После конфликта номера со слонами убрали из программы, но им все равно необходим круглосуточный уход. Для этого рабочие труппы прошли соответствующий инструктаж.
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новости культуры, казань, происшествия
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Казани слон напал на рабочего в местном цирке, сообщил РИА Новости представитель Минздрава Татарстана.
По информации собеседника агентства, слон оттолкнул сотрудника цирка, когда тот подошел к животному. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
В цирке подтвердили информацию об инциденте, но детали раскрывать не стали.
Ранее в Казани во время дневного представления один слон напал на другого. Сотрудники отогнали животных друг от друга, никто не пострадал. Дрессировщик Московского цирка Никулина Андрей Дементьев-Корнилов считает, что причиной агрессивного поведения могло стать выяснение отношений между животными.
После конфликта номера со слонами убрали из программы, но им все равно необходим круглосуточный уход. Для этого рабочие труппы прошли соответствующий инструктаж.