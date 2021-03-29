https://ria.ru/20210329/siriya-1603350578.html

В МИД обвинили американских военных в вывозе зерна и нефти из Сирии

В МИД обвинили американских военных в вывозе зерна и нефти из Сирии

Конвои США ежедневно вывозят из Сирии в Ирак конвои с нефтью и зерном, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T18:35

2021-03-29T18:35

2021-03-29T19:46

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

совет безопасности оон

ирак

в мире

сирия

сша

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ООН, 29 мар – РИА Новости. Конвои США ежедневно вывозят из Сирии в Ирак конвои с нефтью и зерном, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.По его словам, только по данным на 23 марта сирийско-иракскую границу, судя по поступающей информации, с начала месяца пересекли 300 бензовозов и еще свыше 200 грузовиков с зерном.

https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html

ирак

сирия

сша

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сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, ирак, в мире, сирия, сша