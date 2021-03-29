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В МИД обвинили американских военных в вывозе зерна и нефти из Сирии
В МИД обвинили американских военных в вывозе зерна и нефти из Сирии
Конвои США ежедневно вывозят из Сирии в Ирак конвои с нефтью и зерном, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T18:35
2021-03-29T19:46
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет безопасности оон
ирак
в мире
сирия
сша
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ООН, 29 мар – РИА Новости. Конвои США ежедневно вывозят из Сирии в Ирак конвои с нефтью и зерном, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.По его словам, только по данным на 23 марта сирийско-иракскую границу, судя по поступающей информации, с начала месяца пересекли 300 бензовозов и еще свыше 200 грузовиков с зерном.
https://ria.ru/20210327/siriya-1603013747.html
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сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, ирак, в мире, сирия, сша

В МИД обвинили американских военных в вывозе зерна и нефти из Сирии

18:35 29.03.2021 (обновлено: 19:46 29.03.2021)
 
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew CraneАмериканский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия
Американский военнослужащий в провинции Дейр-эз-Зор, Сирия - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© Фото : U.S. Army / Sgt. Matthew Crane
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ООН, 29 мар – РИА Новости. Конвои США ежедневно вывозят из Сирии в Ирак конвои с нефтью и зерном, заявил на заседании СБ ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Продолжают поступать сообщения о том, что американские конвои ежедневно вывозят из Сирии в Ирак нефть и зерно", - сказал Вершинин.

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По его словам, только по данным на 23 марта сирийско-иракскую границу, судя по поступающей информации, с начала месяца пересекли 300 бензовозов и еще свыше 200 грузовиков с зерном.

"Получается, что пока сирийцы страдают от острой нехватки базовых продуктов, включая хлеб и бензин, из подконтрольного США Заевфратья широким потоком идет контрабанда сирийских природных ресурсов при параллельном экономическом удушении страны в результате односторонних санкций, по сути являющихся формой коллективного наказания", - заявил дипломат.

 
Сергей ВершининМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет Безопасности ООНИракВ миреСирияСША
 
 
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