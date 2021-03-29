https://ria.ru/20210329/shpigel-1603306205.html

Бизнесмен Шпигель пожаловался на ухудшение здоровья в СИЗО

Бизнесмен Шпигель пожаловался на ухудшение здоровья в СИЗО

Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, арестованный по делу бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, жалуется РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T15:01

2021-03-29T15:01

2021-03-29T15:10

дело ивана белозерцева

марина литвинович

россия

общественная наблюдательная комиссия

следственный комитет россии (ск рф)

борис шпигель

владимир путин

пензенская область

происшествия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, арестованный по делу бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, жалуется на ухудшение здоровья в изоляторе и бессонницу из-за головокружений, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.По словам Литвинович, Шпигель попросил правозащитников передать следователю просьбу о встрече.Шесть фигурантов дела, среди которых Белозерцев, Шпигель и его жена и директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.

https://ria.ru/20210325/shpigel-1602800509.html

https://ria.ru/20210323/belozertsev-1602481404.html

россия

пензенская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело ивана белозерцева, марина литвинович, россия, общественная наблюдательная комиссия, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, владимир путин, пензенская область, происшествия, онк