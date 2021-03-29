Бизнесмен Шпигель пожаловался на ухудшение здоровья в СИЗО
15:01 29.03.2021 (обновлено: 15:10 29.03.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, арестованный по делу бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, жалуется на ухудшение здоровья в изоляторе и бессонницу из-за головокружений, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.
"Борис Шпигель по-прежнему находится в ИВС на Петровке, состояние здоровья его ухудшается. Он жалуется на отдышку, затруднённости дыхания, боли в животе, озноб. Шпигель сообщил, что не может спать ночью, поскольку лёжа испытывает сильнейшее головокружение", - написала она в Telegram-канале.
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По словам Литвинович, Шпигель попросил правозащитников передать следователю просьбу о встрече.
"На Петровке также посетили супругу Шпигеля, экс-губернатора Белозерцева и других граждан. У первых двух здоровье нормальное, необходимые лекарства получают", - добавила она.
Шесть фигурантов дела, среди которых Белозерцев, Шпигель и его жена и директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.
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По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.