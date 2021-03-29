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Бизнесмен Шпигель пожаловался на ухудшение здоровья в СИЗО
Бизнесмен Шпигель пожаловался на ухудшение здоровья в СИЗО
Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, арестованный по делу бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, жалуется РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T15:01
2021-03-29T15:10
дело ивана белозерцева
марина литвинович
россия
общественная наблюдательная комиссия
следственный комитет россии (ск рф)
борис шпигель
владимир путин
пензенская область
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, арестованный по делу бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, жалуется на ухудшение здоровья в изоляторе и бессонницу из-за головокружений, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.По словам Литвинович, Шпигель попросил правозащитников передать следователю просьбу о встрече.Шесть фигурантов дела, среди которых Белозерцев, Шпигель и его жена и директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.
https://ria.ru/20210325/shpigel-1602800509.html
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дело ивана белозерцева, марина литвинович, россия, общественная наблюдательная комиссия, следственный комитет россии (ск рф), борис шпигель, владимир путин, пензенская область, происшествия, онк

Бизнесмен Шпигель пожаловался на ухудшение здоровья в СИЗО

15:01 29.03.2021 (обновлено: 15:10 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкГлава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео
Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, арестованный по делу бывшего пензенского губернатора Ивана Белозерцева о взяточничестве, жалуется на ухудшение здоровья в изоляторе и бессонницу из-за головокружений, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

"Борис Шпигель по-прежнему находится в ИВС на Петровке, состояние здоровья его ухудшается. Он жалуется на отдышку, затруднённости дыхания, боли в животе, озноб. Шпигель сообщил, что не может спать ночью, поскольку лёжа испытывает сильнейшее головокружение", - написала она в Telegram-канале.

Глава группы фармацевтических компаний Биотэк Борис Шпигель в Басманном суде Москвы. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
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По словам Литвинович, Шпигель попросил правозащитников передать следователю просьбу о встрече.

"На Петровке также посетили супругу Шпигеля, экс-губернатора Белозерцева и других граждан. У первых двух здоровье нормальное, необходимые лекарства получают", - добавила она.

Шесть фигурантов дела, среди которых Белозерцев, Шпигель и его жена и директор ОАО "Фармация" Антон Колосков, обвиняются, в зависимости от роли каждого, в преступлениях, предусмотренных частью 5 статьи 291, частью 6 статьи 290, статьей 291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Все они были арестованы Басманным судом до 20 мая.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент России Владимир Путин 23 марта отправил Белозерцева в отставку с поста губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.
 
Дело Ивана БелозерцеваМарина ЛитвиновичРоссияОбщественная наблюдательная комиссияСледственный комитет России (СК РФ)Борис ШпигельВладимир ПутинПензенская областьПроисшествияОНК
 
 
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