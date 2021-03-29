https://ria.ru/20210329/shampur-1603336774.html

Дело против жителя Перми, убившего студента шампуром, передали в суд

Дело против жителя Перми, убившего студента шампуром, передали в суд

Уголовное дело ранее судимого жителя Перми, который в мае прошлого года в ходе конфликта заколол шампуром 17-летнего студента, передано в суд, сообщает... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T17:23

2021-03-29T17:23

2021-03-29T17:23

следственный комитет россии (ск рф)

пермь

происшествия

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ПЕРМЬ, 29 мар - РИА Новости. Уголовное дело ранее судимого жителя Перми, который в мае прошлого года в ходе конфликта заколол шампуром 17-летнего студента, передано в суд, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.В начале мая 2020 года во дворе дома в Мотовилихинском районе между местным жителем и студентом произошел конфликт, в результате которого обвиняемый воткнул юноше шампур в левую часть грудной клетки. От полученной травмы пострадавший умер на месте. В соцсетях после инцидента очевидцы указывали, что перед началом конфликта мужчина сделал замечание компании молодых людей, распивавших напитки во дворе, и один из них ответил ему в грубой форме.

https://ria.ru/20210329/ubiystvo-1603249202.html

пермь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), пермь, происшествия