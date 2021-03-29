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Дело против жителя Перми, убившего студента шампуром, передали в суд
Дело против жителя Перми, убившего студента шампуром, передали в суд
Уголовное дело ранее судимого жителя Перми, который в мае прошлого года в ходе конфликта заколол шампуром 17-летнего студента, передано в суд, сообщает... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T17:23
2021-03-29T17:23
следственный комитет россии (ск рф)
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 29 мар - РИА Новости. Уголовное дело ранее судимого жителя Перми, который в мае прошлого года в ходе конфликта заколол шампуром 17-летнего студента, передано в суд, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.В начале мая 2020 года во дворе дома в Мотовилихинском районе между местным жителем и студентом произошел конфликт, в результате которого обвиняемый воткнул юноше шампур в левую часть грудной клетки. От полученной травмы пострадавший умер на месте. В соцсетях после инцидента очевидцы указывали, что перед началом конфликта мужчина сделал замечание компании молодых людей, распивавших напитки во дворе, и один из них ответил ему в грубой форме.
https://ria.ru/20210329/ubiystvo-1603249202.html
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следственный комитет россии (ск рф), пермь, происшествия

Дело против жителя Перми, убившего студента шампуром, передали в суд

17:23 29.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 29 мар - РИА Новости. Уголовное дело ранее судимого жителя Перми, который в мае прошлого года в ходе конфликта заколол шампуром 17-летнего студента, передано в суд, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
"Завершено расследование дела ранее судимого 32-летнего жителя Перми, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)… Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении. Данная статья предусматривает от шести до пятнадцати лет лишения свободы.
В начале мая 2020 года во дворе дома в Мотовилихинском районе между местным жителем и студентом произошел конфликт, в результате которого обвиняемый воткнул юноше шампур в левую часть грудной клетки. От полученной травмы пострадавший умер на месте. В соцсетях после инцидента очевидцы указывали, что перед началом конфликта мужчина сделал замечание компании молодых людей, распивавших напитки во дворе, и один из них ответил ему в грубой форме.
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