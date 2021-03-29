https://ria.ru/20210329/sevmorput-1603242612.html
Минэнерго отметило потенциал Севморпути на фоне ситуации в Суэцком канале
Минэнерго отметило потенциал Севморпути на фоне ситуации в Суэцком канале
Северный морской путь (СМП) имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, позволит значительно сократить время доставки товаров из Азии в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T08:51
2021-03-29T08:51
2021-03-29T13:15
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
северный морской путь
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Северный морской путь (СМП) имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, позволит значительно сократить время доставки товаров из Азии в Европу, подчеркивает Минэнерго РФ на фоне блокировки движения грузов в Суэцком канале.В ведомстве отмечают, что с учетом увеличивающегося объема мировой торговли энергоресурсами, в частности, постепенного увеличения торговли СПГ, появление дополнительных коротких маршрутов доставки грузов становится вопросом времени."Северный морской путь, сроки навигации на котором продолжают расширяться и в 2020 году достигли 9-10 месяцев, имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, позволяя значительно сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу. По СМП идет поставка сжиженного природного газа, нефти, а также многих других товаров", - добавляют в министерстве."Даже несмотря на не самую благоприятную конъюнктуру, в 2020 году грузопоток по СМП превысил плановые значения и составил почти 33 миллиона тонн грузов, включая свыше 18 миллионов тонн сжиженного природного газа, и мы ожидаем дальнейшего роста поставок и исполнения поставленной президентом задачи по увеличению грузопотока к 2024 году до 80 миллионов тонн в год", - заключили в Минэнерго.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров в среду сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели. Агентство Блумберг при этом отмечает, что пока не ясно, как скоро канал будет открыт для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов.
https://ria.ru/20190409/1552396604.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, северный морской путь, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Северный морской путь
(СМП) имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, позволит значительно сократить время доставки товаров из Азии в Европу
, подчеркивает Минэнерго
РФ на фоне блокировки движения грузов в Суэцком канале
.
В ведомстве отмечают, что с учетом увеличивающегося объема мировой торговли энергоресурсами, в частности, постепенного увеличения торговли СПГ, появление дополнительных коротких маршрутов доставки грузов становится вопросом времени.
"Северный морской путь, сроки навигации на котором продолжают расширяться и в 2020 году достигли 9-10 месяцев, имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, позволяя значительно сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу. По СМП идет поставка сжиженного природного газа, нефти, а также многих других товаров", - добавляют в министерстве.
"Даже несмотря на не самую благоприятную конъюнктуру, в 2020 году грузопоток по СМП превысил плановые значения и составил почти 33 миллиона тонн грузов, включая свыше 18 миллионов тонн сжиженного природного газа, и мы ожидаем дальнейшего роста поставок и исполнения поставленной президентом задачи по увеличению грузопотока к 2024 году до 80 миллионов тонн в год", - заключили в Минэнерго.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров в среду сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели. Агентство Блумберг при этом отмечает, что пока не ясно, как скоро канал будет открыт для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов.