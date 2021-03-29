https://ria.ru/20210329/sevmorput-1603242612.html

Минэнерго отметило потенциал Севморпути на фоне ситуации в Суэцком канале

Минэнерго отметило потенциал Севморпути на фоне ситуации в Суэцком канале

Северный морской путь (СМП) имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, позволит значительно сократить время доставки товаров из Азии в... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T08:51

2021-03-29T08:51

2021-03-29T13:15

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

северный морской путь

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

экономика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Северный морской путь (СМП) имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, позволит значительно сократить время доставки товаров из Азии в Европу, подчеркивает Минэнерго РФ на фоне блокировки движения грузов в Суэцком канале.В ведомстве отмечают, что с учетом увеличивающегося объема мировой торговли энергоресурсами, в частности, постепенного увеличения торговли СПГ, появление дополнительных коротких маршрутов доставки грузов становится вопросом времени."Северный морской путь, сроки навигации на котором продолжают расширяться и в 2020 году достигли 9-10 месяцев, имеет высокий потенциал расширения объемов транспортировки грузов, позволяя значительно сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу. По СМП идет поставка сжиженного природного газа, нефти, а также многих других товаров", - добавляют в министерстве."Даже несмотря на не самую благоприятную конъюнктуру, в 2020 году грузопоток по СМП превысил плановые значения и составил почти 33 миллиона тонн грузов, включая свыше 18 миллионов тонн сжиженного природного газа, и мы ожидаем дальнейшего роста поставок и исполнения поставленной президентом задачи по увеличению грузопотока к 2024 году до 80 миллионов тонн в год", - заключили в Минэнерго.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров в среду сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. В понедельник поставщик морских услуг, компания Inchcape Shipping заявила, что судно сняли с мели. Агентство Блумберг при этом отмечает, что пока не ясно, как скоро канал будет открыт для движения. Сейчас в очереди, как передает агентство, находятся более 450 различных судов.

https://ria.ru/20190409/1552396604.html

https://ria.ru/20210326/perekrytiya-1602967124.html

суэцкий канал

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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, северный морской путь, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика