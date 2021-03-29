https://ria.ru/20210329/sboy-1603280117.html

В работе сервиса "Яндекс.Музыка" произошел сбой

В работе сервиса "Яндекс.Музыка" произошел сбой

Российские и белорусские пользователи сообщают о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T12:52

2021-03-29T12:52

2021-03-29T12:52

россия

яндекс.музыка

технологии

общество

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские и белорусские пользователи сообщают о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 12.21 мск зафиксировано 353 жалобы. По данным Downdetector, 87% пользователей сервиса жалуются на проблемы с потоковой музыкой, 8% претензий связаны с работой сайта.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яндекс.музыка, технологии, общество