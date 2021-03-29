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В работе сервиса "Яндекс.Музыка" произошел сбой
В работе сервиса "Яндекс.Музыка" произошел сбой
Российские и белорусские пользователи сообщают о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:52
2021-03-29T12:52
2021-03-29T12:52
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские и белорусские пользователи сообщают о неполадках в работе сервиса "Яндекс.Музыка", свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 12.21 мск зафиксировано 353 жалобы. По данным Downdetector, 87% пользователей сервиса жалуются на проблемы с потоковой музыкой, 8% претензий связаны с работой сайта.
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