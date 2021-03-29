https://ria.ru/20210329/sanktsii-1603375095.html

Эксперт оценил влияние новых санкций Канады на российскую экономику

Эксперт оценил влияние новых санкций Канады на российскую экономику

Новые санкции Канады в отношении России из-за Крыма безобидны для экономики, но оставляют неприятный осадок, заявил РИА Новости программный директор Российского РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T22:27

2021-03-29T22:27

2021-03-29T22:27

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мид канады

канада

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Новые санкции Канады в отношении России из-за Крыма безобидны для экономики, но оставляют неприятный осадок, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.Ранее МИД Канады объявил о расширении санкций против России в связи с Крымом. Новые санкции введены в отношении Александра Ганова, Леонида Рыженькина, а также против компаний "Ленпромтранпроект" и управления строительства ж/д линии "Беркакит-Томмот-Якутск". Как говорится в заявлении канадского ведомства, "эти дополнительные меры согласованы с действиями, предпринимаемыми ЕС и Великобританией, а также в координации с Австралией и являются дополнением к ранее введенным санкциям".По мнению аналитика, "это политический раздражитель для российско-канадских отношений". "Но, естественно, эти меры ничего не изменят и в общем их можно считать символическими. Жест маловредный, но неприятный ", - считает Тимофеев.По его мнению, объявленные Канадой санкции "серьезно воспринимать не нужно". "Но осадок, конечно, остается", - заключил политолог.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210324/predosterezhenie-1602723749.html

https://ria.ru/20210325/kanada-1602877653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мид канады, канада, республика крым, в мире