Эксперт оценил влияние новых санкций Канады на российскую экономику
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Новые санкции Канады в отношении России из-за Крыма безобидны для экономики, но оставляют неприятный осадок, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
Ранее МИД Канады объявил о расширении санкций против России в связи с Крымом. Новые санкции введены в отношении Александра Ганова, Леонида Рыженькина, а также против компаний "Ленпромтранпроект" и управления строительства ж/д линии "Беркакит-Томмот-Якутск". Как говорится в заявлении канадского ведомства, "эти дополнительные меры согласованы с действиями, предпринимаемыми ЕС и Великобританией, а также в координации с Австралией и являются дополнением к ранее введенным санкциям".
"Режим санкций по Крыму в Канаде действует давно, с 2014 года. Канада является частью санкционной коалиции наряду с 41 другой страной, которые по Украине и Крыму ввели против нас санкции. Меры эти можно считать для экономики безобидными, и большой погоды для наших торговых отношений они не сделают", - сказал Тимофеев.
По мнению аналитика, "это политический раздражитель для российско-канадских отношений". "Но, естественно, эти меры ничего не изменят и в общем их можно считать символическими. Жест маловредный, но неприятный ", - считает Тимофеев.
По его мнению, объявленные Канадой санкции "серьезно воспринимать не нужно". "Но осадок, конечно, остается", - заключил политолог.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".