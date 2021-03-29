https://ria.ru/20210329/sanktsii-1603373913.html

В Госдуме назвали санкции Канады из-за Крыма глупостью

В Госдуме назвали санкции Канады из-за Крыма глупостью

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал глупостью санкции, введенные Канадой из-за Крыма, так как они вредят российско-канадским... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T22:18

2021-03-29T22:18

2021-03-29T23:16

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михаил шеремет

госдума рф

канада

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал глупостью санкции, введенные Канадой из-за Крыма, так как они вредят российско-канадским отношения.Канада расширила санкции против России "в ответ на незаконную оккупацию и аннексию" Крыма, сообщил МИД страны в понедельник. В частности, новые санкции введены против двух физических лиц и четырех компаний.По его словам, нынешняя недружественная политика Канады в отношении России не делает ей чести."Экономика нашей страны стала более устойчивой и менее зависимой от настроения западных стран, поэтому Канаде стоит не завидовать успехам России и пытаться сдержать ее, а лучше заняться развитием дружеских отношений", - сказал депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210325/kanada-1602877653.html

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

россия

канада

республика крым

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россия, михаил шеремет, госдума рф, канада, республика крым, в мире