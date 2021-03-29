В Госдуме назвали санкции Канады из-за Крыма глупостью
22:18 29.03.2021 (обновлено: 23:16 29.03.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал глупостью санкции, введенные Канадой из-за Крыма, так как они вредят российско-канадским отношения.
Канада расширила санкции против России "в ответ на незаконную оккупацию и аннексию" Крыма, сообщил МИД страны в понедельник. В частности, новые санкции введены против двух физических лиц и четырех компаний.
"Санкции уже не вызывают никаких эмоций. Мы смотрим на них спокойно. Запад использует санкции как инструмент давления и войны против крымчан и их демократического выбора, против правды. Санкции Канады – это большая глупость и недальновидность политиков, стоящих у власти. Они непродуктивны, деструктивны и вредят отношениям между нашими народами", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, нынешняя недружественная политика Канады в отношении России не делает ей чести.
"Экономика нашей страны стала более устойчивой и менее зависимой от настроения западных стран, поэтому Канаде стоит не завидовать успехам России и пытаться сдержать ее, а лучше заняться развитием дружеских отношений", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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