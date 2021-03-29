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Канада ввела санкции против россиян
Канада ввела санкции против россиян
Министр иностранных дел Канады Марк Гарно ввел новые санкции против двух граждан России и четырех компаний за "незаконную оккупацию и аннексию Автономной... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:49
2021-03-29T22:33
россия
республика крым
в мире
канада
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ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Марк Гарно ввел новые санкции против двух граждан России и четырех компаний за "незаконную оккупацию и аннексию Автономной Республики Крым", говорится в сообщении МИД.Так, в санкционный список вошли: По законам Канады, санкции включают в себя заморозку активов на территории страны и запрет на сделки с членами черного списка. Им также нельзя предоставлять финансовые услуги.В МИД подчеркнули, что новые санкции согласованы с действиями Евросоюза, Великобритании и Австралии.На минувшей неделе Оттава ввела ограничения против девяти российских чиновников по обвинению в ухудшении ситуации с правами человека. В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, республика крым, в мире, канада

Канада ввела санкции против россиян

20:49 29.03.2021 (обновлено: 22:33 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТоронто. вид на Торонто с озера Онтарио
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
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ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Марк Гарно ввел новые санкции против двух граждан России и четырех компаний за "незаконную оккупацию и аннексию Автономной Республики Крым", говорится в сообщении МИД.
Так, в санкционный список вошли:
  • Александр Николаевич Ганов,
  • Леонид Кронидович Рыженькин,
  • ОАО "Ленпромтранспроект",
  • АО "Управление строительства железнодорожной линии "Беркакит — Томмот — Якутск",
  • ФГУП "Крымская железная дорога",
  • ООО "Крымская первая страховая компания".
По законам Канады, санкции включают в себя заморозку активов на территории страны и запрет на сделки с членами черного списка. Им также нельзя предоставлять финансовые услуги.
В МИД подчеркнули, что новые санкции согласованы с действиями Евросоюза, Великобритании и Австралии.
На минувшей неделе Оттава ввела ограничения против девяти российских чиновников по обвинению в ухудшении ситуации с правами человека. В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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