Канада ввела санкции против россиян
20:49 29.03.2021 (обновлено: 22:33 29.03.2021)
ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Марк Гарно ввел новые санкции против двух граждан России и четырех компаний за "незаконную оккупацию и аннексию Автономной Республики Крым", говорится в сообщении МИД.
Так, в санкционный список вошли:
- —Александр Николаевич Ганов,
- —Леонид Кронидович Рыженькин,
- —ОАО "Ленпромтранспроект",
- —АО "Управление строительства железнодорожной линии "Беркакит — Томмот — Якутск",
- —ФГУП "Крымская железная дорога",
- —ООО "Крымская первая страховая компания".
По законам Канады, санкции включают в себя заморозку активов на территории страны и запрет на сделки с членами черного списка. Им также нельзя предоставлять финансовые услуги.
В МИД подчеркнули, что новые санкции согласованы с действиями Евросоюза, Великобритании и Австралии.
На минувшей неделе Оттава ввела ограничения против девяти российских чиновников по обвинению в ухудшении ситуации с правами человека. В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.
Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".