https://ria.ru/20210329/sanktsii-1603367715.html

Канада ввела санкции против россиян

Канада ввела санкции против россиян

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно ввел новые санкции против двух граждан России и четырех компаний за "незаконную оккупацию и аннексию Автономной... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T20:49

2021-03-29T20:49

2021-03-29T22:33

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республика крым

в мире

канада

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ВАШИНГТОН, 29 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Канады Марк Гарно ввел новые санкции против двух граждан России и четырех компаний за "незаконную оккупацию и аннексию Автономной Республики Крым", говорится в сообщении МИД.Так, в санкционный список вошли: По законам Канады, санкции включают в себя заморозку активов на территории страны и запрет на сделки с членами черного списка. Им также нельзя предоставлять финансовые услуги.В МИД подчеркнули, что новые санкции согласованы с действиями Евросоюза, Великобритании и Австралии.На минувшей неделе Оттава ввела ограничения против девяти российских чиновников по обвинению в ухудшении ситуации с правами человека. В санкционный список вошли глава ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210325/kanada-1602877653.html

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россия, республика крым, в мире, канада