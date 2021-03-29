https://ria.ru/20210329/sandu-1603359130.html
Эксперт объяснил, почему Санду требует распустить парламент
Эксперт объяснил, почему Санду требует распустить парламент
Президент Молдавии Майя Санду настаивает на роспуске парламента и проведении досрочных выборов, потому что боится потерять политический рейтинг, будучи... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T19:30
2021-03-29T19:30
2021-03-29T19:30
ион кику
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603350667_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_2dbcb564560c986f7d65eb572cba81ef.jpg
КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду настаивает на роспуске парламента и проведении досрочных выборов, потому что боится потерять политический рейтинг, будучи неспособной к диалогу с некоторыми депутатами, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.Президент Молдавии Майя Санду обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. Если КС поддержит ее обращение, то глава республики сможет подписать соответствующий указ. Глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты используют все законные методы, чтобы не допустить проведения выборов в разгар пандемии.Он полагает, что Санду не нужны выборы просто ради выборов, она надеется переломить расклад сил в законодательном органе, если после досрочных выборов в парламенте появится проевропейское большинство."Надо учитывать, что в условиях пандемии, экономического кризиса и отсутствия полноправного правительства роспуск парламента может занять немало времени и доставить проблемы населению", - добавил аналитик.По его словам, именно этот аргумент использует Партия социалистов, которая рассчитывает создать новое или сохранить действующее правительство. Досрочные выборы могут лишить социалистов очевидного преимущества в парламенте, где у них 37 кресел из 101 возможного. Чуря полагает, что решение Конституционного суда, который может одобрить роспуск парламента или потребовать вновь попытаться создать правительство, в любом случае окажется невыгодным для одной из сторон.Правительство в Молдавии ушло в отставку в декабре 2020 года вслед за премьером Ионом Кику, который покинул пост, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. Санду дважды выдвигала кандидатов в премьеры, но они не получили поддержки в парламенте.
https://ria.ru/20210329/moldaviya-1603342933.html
https://ria.ru/20210322/moldaviya-1602350694.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603350667_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_c101951e33bdabed0043480333e815ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости.
Президент Молдавии Майя Санду
настаивает на роспуске парламента и проведении досрочных выборов, потому что боится потерять политический рейтинг, будучи неспособной к диалогу с некоторыми депутатами, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.
Президент Молдавии Майя Санду обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. Если КС поддержит ее обращение, то глава республики сможет подписать соответствующий указ. Глава Соцпартии Игорь Додон
заявил, что социалисты используют все законные методы, чтобы не допустить проведения выборов в разгар пандемии.
"Майя Санду добивается роспуска парламента, поскольку она не способна вступить в диалог с другими политическими силами, раньше она называла многих депутатов коррумпированными, переговоры с ними скажутся на политическом рейтинге самой Санду. Из-за страха потерять поддержку граждан Санду отказывается участвовать в решении политических вопросов путем консенсуса или компромисса", - заявил Чуря.
Он полагает, что Санду не нужны выборы просто ради выборов, она надеется переломить расклад сил в законодательном органе, если после досрочных выборов в парламенте появится проевропейское большинство.
"Надо учитывать, что в условиях пандемии, экономического кризиса и отсутствия полноправного правительства роспуск парламента может занять немало времени и доставить проблемы населению", - добавил аналитик.
По его словам, именно этот аргумент использует Партия социалистов, которая рассчитывает создать новое или сохранить действующее правительство. Досрочные выборы могут лишить социалистов очевидного преимущества в парламенте, где у них 37 кресел из 101 возможного. Чуря полагает, что решение Конституционного суда, который может одобрить роспуск парламента или потребовать вновь попытаться создать правительство, в любом случае окажется невыгодным для одной из сторон.
Правительство в Молдавии
ушло в отставку в декабре 2020 года вслед за премьером Ионом Кику
, который покинул пост, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. Санду дважды выдвигала кандидатов в премьеры, но они не получили поддержки в парламенте.