https://ria.ru/20210329/sandu-1603359130.html

Эксперт объяснил, почему Санду требует распустить парламент

Эксперт объяснил, почему Санду требует распустить парламент

Президент Молдавии Майя Санду настаивает на роспуске парламента и проведении досрочных выборов, потому что боится потерять политический рейтинг, будучи... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T19:30

2021-03-29T19:30

2021-03-29T19:30

ион кику

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 29 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду настаивает на роспуске парламента и проведении досрочных выборов, потому что боится потерять политический рейтинг, будучи неспособной к диалогу с некоторыми депутатами, заявил в комментарии РИА Новости политический аналитик Корнелий Чуря.Президент Молдавии Майя Санду обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. Если КС поддержит ее обращение, то глава республики сможет подписать соответствующий указ. Глава Соцпартии Игорь Додон заявил, что социалисты используют все законные методы, чтобы не допустить проведения выборов в разгар пандемии.Он полагает, что Санду не нужны выборы просто ради выборов, она надеется переломить расклад сил в законодательном органе, если после досрочных выборов в парламенте появится проевропейское большинство."Надо учитывать, что в условиях пандемии, экономического кризиса и отсутствия полноправного правительства роспуск парламента может занять немало времени и доставить проблемы населению", - добавил аналитик.По его словам, именно этот аргумент использует Партия социалистов, которая рассчитывает создать новое или сохранить действующее правительство. Досрочные выборы могут лишить социалистов очевидного преимущества в парламенте, где у них 37 кресел из 101 возможного. Чуря полагает, что решение Конституционного суда, который может одобрить роспуск парламента или потребовать вновь попытаться создать правительство, в любом случае окажется невыгодным для одной из сторон.Правительство в Молдавии ушло в отставку в декабре 2020 года вслед за премьером Ионом Кику, который покинул пост, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. Санду дважды выдвигала кандидатов в премьеры, но они не получили поддержки в парламенте.

https://ria.ru/20210329/moldaviya-1603342933.html

https://ria.ru/20210322/moldaviya-1602350694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире