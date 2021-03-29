https://ria.ru/20210329/samolety-1603367940.html
ТУ-142 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями
ТУ-142 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями
Два самолета Ту-142 выполнили полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике, над Баренцевым морем их сопровождали Су-33, сообщает... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:54
2021-03-29T20:54
2021-03-29T21:10
северное море
баренцево море
f-16
су-33
норвегия
армия
безопасность
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Два самолета Ту-142 выполнили полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике, над Баренцевым морем их сопровождали Су-33, сообщает пресс-служба Северного флота.Отмечается, что полет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. На начальном участке полета над Баренцевым морем их сопровождали экипажи истребителей Су-33. Продолжительность полета составила около 11 часов.Истребители ВВС Норвегии и Великобритании сопровождали российские противолодочные самолеты Ту-142 во время полета над Норвежским и Северным морями, сообщает пресс-служба Северного флота."За время полета противолодочных самолетов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 военно-воздушных сил Норвегии. Помимо этого, два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали самолеты Ту-142 в воздушном пространстве над акваторией Северного моря", - говорится в сообщении.Добавляется, что полет самолетов морской авиации Северного флота выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20210329/polet-1603339043.html
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северное море, баренцево море, f-16, су-33, норвегия, армия, безопасность
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Два самолета Ту-142
выполнили полет над акваторией Северного моря
и в Северо-Восточной Атлантике, над Баренцевым морем
их сопровождали Су-33
, сообщает пресс-служба Северного флота.
"Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике. После отработки полетного задания летчики совершили посадку на аэродроме Кипелово в Вологодской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. На начальном участке полета над Баренцевым морем их сопровождали экипажи истребителей Су-33. Продолжительность полета составила около 11 часов.
Истребители ВВС Норвегии и Великобритании сопровождали российские противолодочные самолеты Ту-142 во время полета над Норвежским и Северным морями, сообщает пресс-служба Северного флота.
"За время полета противолодочных самолетов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 военно-воздушных сил Норвегии. Помимо этого, два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали самолеты Ту-142 в воздушном пространстве над акваторией Северного моря", - говорится в сообщении.
Добавляется, что полет самолетов морской авиации Северного флота выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.