Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210329/samolety-1603367940.html
ТУ-142 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями
ТУ-142 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями
Два самолета Ту-142 выполнили полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике, над Баренцевым морем их сопровождали Су-33, сообщает... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T20:54
2021-03-29T21:10
северное море
баренцево море
f-16
су-33
норвегия
армия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594577882_0:151:1979:1264_1920x0_80_0_0_94001907120a48b71ed2d3bf647f057a.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Два самолета Ту-142 выполнили полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике, над Баренцевым морем их сопровождали Су-33, сообщает пресс-служба Северного флота.Отмечается, что полет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. На начальном участке полета над Баренцевым морем их сопровождали экипажи истребителей Су-33. Продолжительность полета составила около 11 часов.Истребители ВВС Норвегии и Великобритании сопровождали российские противолодочные самолеты Ту-142 во время полета над Норвежским и Северным морями, сообщает пресс-служба Северного флота."За время полета противолодочных самолетов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 военно-воздушных сил Норвегии. Помимо этого, два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали самолеты Ту-142 в воздушном пространстве над акваторией Северного моря", - говорится в сообщении.Добавляется, что полет самолетов морской авиации Северного флота выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20210329/polet-1603339043.html
северное море
баренцево море
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594577882_73:0:1928:1391_1920x0_80_0_0_38d424efa12aaebb07df8f48f5cc8780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северное море, баренцево море, f-16, су-33, норвегия, армия, безопасность

ТУ-142 выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями

20:54 29.03.2021 (обновлено: 21:10 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРепетиция парада ко Дню ВМФ в городах России
Репетиция парада ко Дню ВМФ в городах России - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Два самолета Ту-142 выполнили полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике, над Баренцевым морем их сопровождали Су-33, сообщает пресс-служба Северного флота.

"Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике. После отработки полетного задания летчики совершили посадку на аэродроме Кипелово в Вологодской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. На начальном участке полета над Баренцевым морем их сопровождали экипажи истребителей Су-33. Продолжительность полета составила около 11 часов.
Истребители ВВС Норвегии и Великобритании сопровождали российские противолодочные самолеты Ту-142 во время полета над Норвежским и Северным морями, сообщает пресс-служба Северного флота.
"За время полета противолодочных самолетов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 военно-воздушных сил Норвегии. Помимо этого, два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали самолеты Ту-142 в воздушном пространстве над акваторией Северного моря", - говорится в сообщении.
Полет ракетоносцев Ту-160 над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
Вчера, 17:34
Ту-160 совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Добавляется, что полет самолетов морской авиации Северного флота выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
 
Северное мореБаренцево мореF-16Су-33НорвегияАрмияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07В ДТП с грузовиком в Новосибирской области погиб один человек
05:03В Венесуэле заявила о заинтересованности в российской вакцине от COIVD-19
04:59В Приморье проводят проверку после гибели провалившихся под лед рыбаков
04:55В промзоне на северо-востоке Москвы локализовали пожар с грузовиками
04:20О чем говорит внезапное головокружение?
04:14В промзоне на северо-востоке Москвы загорелись грузовики
04:10Вулканолог оценил шансы появления вулкана в Подмосковье
04:06Россиян призвали опасаться тумана и метели в ряде регионов страны
03:55"Забросать трупами границу с Россией": в Раде раскрыли намерения Киева
03:35Австралия объявила о новых антироссийских санкциях из-за Крымского моста
03:32Камчатских морпехов подняли по тревоге
03:14В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
03:14Ученые предупредили о "чувстве обреченности" при межпланетных полетах
03:11В Генпрокуратуре оценили масштабы взяточничества в России в 2021 году
02:57В посольстве России назвали санкции Канады из-за Крыма бесперспективными
02:37В Зеленодольске ввели режим ЧС после обрушения шести квартир жилого дома
02:13Финансист назвала основания для срочной продажи ценных бумаг
02:11Врач дал рецепт от лени
01:54В Татарстане госпитализировали пять человек после взрыва газа в доме
01:32Источник: причиной взрыва в жилом доме в Татарстане мог быть суицид
Лента новостейМолния