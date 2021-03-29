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Очевидец снял, что творилось на борту аварийно севшего на Кубани Boeing
Очевидец снял, что творилось на борту аварийно севшего на Кубани Boeing
В Сети появились кадры из самолета, который накануне совершил аварийную посадку в Краснодаре. РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T12:00
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boeing 737-800
краснодар
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Сети появились кадры из самолета, который накануне совершил аварийную посадку в Краснодаре.На опубликованном в инстаграме видео слышно, как бортпроводница призывает пассажиров опустить голову на колени.Автор видео также поделилась подробностями случившегося.Ранее у следовавшего рейсом 1104 из Шереметьево Boeing 737-800 произошло рассогласование механизации — у него были неисправны закрылки. Самолет совершил аварийную посадку. На борту находились 149 человек.
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"Голову на колени!": аварийная посадка в Краснодаре
«Голову на колени! Группируйтесь, группируйтесь!» В сети появились кадры из салона Boeing 738, который накануне совершил аварийную посадку в Краснодаре из-за неисправности закрылков. Самолёт приземлился благополучно, никто не пострадал. На борту рейса «Аэрофлота», летевшего из Москвы, находились 149 человек
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boeing 737-800, краснодар, шереметьево (аэропорт), происшествия

Очевидец снял, что творилось на борту аварийно севшего на Кубани Boeing

12:00 29.03.2021 (обновлено: 17:14 29.03.2021)
 
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Сети появились кадры из самолета, который накануне совершил аварийную посадку в Краснодаре.
На опубликованном в инстаграме видео слышно, как бортпроводница призывает пассажиров опустить голову на колени.

"Голову вниз! Сгруппируйтесь!" — кричит стюардесса на русском и английском языках.

Автор видео также поделилась подробностями случившегося.
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"Перед приземлением в Краснодаре нам сообщили, что самолет готовится к аварийной посадке на сушу... дальше самолет около часа кружил около города, бортпроводники готовили нас к аварийной посадке, на лицах людей был страх... Браво пилоту и стюардессам!" — написала она под опубликованным видео.

Ранее у следовавшего рейсом 1104 из Шереметьево Boeing 737-800 произошло рассогласование механизации — у него были неисправны закрылки. Самолет совершил аварийную посадку. На борту находились 149 человек.
 
Boeing 737-800КраснодарШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
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