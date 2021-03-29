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Кремль рассмотрит приглашение Байдена Путину на саммит по климату
Кремль рассмотрит приглашение Байдена Путину на саммит по климату
Приглашение от президента США Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину принять участие в саммите по климату будет рассмотрено в установленном порядке, в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T14:14
2021-03-29T14:16
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Приглашение от президента США Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину принять участие в саммите по климату будет рассмотрено в установленном порядке, в Кремле считают тему очень важной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, примет ли Путин приглашение от Байдена в случае его получения.Белый дом ранее подтвердил, что Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн.Он также отметил, что пока не знает о получении официального приглашения от американской стороны."Мне пока не известно, было ли уже по официальным каналам, по дипломатическим каналам передано это приглашение. Я обязательно поинтересуюсь", - пообещал представитель Кремля.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

Кремль рассмотрит приглашение Байдена Путину на саммит по климату

14:14 29.03.2021 (обновлено: 14:16 29.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Приглашение от президента США Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину принять участие в саммите по климату будет рассмотрено в установленном порядке, в Кремле считают тему очень важной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, примет ли Путин приглашение от Байдена в случае его получения.
Белый дом ранее подтвердил, что Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн.
"Вы знаете, что президент уделяет большое внимание вопросам климата. Вы знаете, что Россия является участником Парижской конвенции, что занимает очень ответственную позицию наша страна, последовательную. Но что касается непосредственно вот этого саммита, наверное, потребуется какое-то время перед тем, как будет ясность по участию", - заявил Песков, говоря о том, проявил бы президент РФ интерес к участию в такой встрече.
Он также отметил, что пока не знает о получении официального приглашения от американской стороны.
"Мне пока не известно, было ли уже по официальным каналам, по дипломатическим каналам передано это приглашение. Я обязательно поинтересуюсь", - пообещал представитель Кремля.
Переговоры с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Вана И в Анкоридже, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
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