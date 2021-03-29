https://ria.ru/20210329/sammit-1603297399.html

Кремль рассмотрит приглашение Байдена Путину на саммит по климату

Кремль рассмотрит приглашение Байдена Путину на саммит по климату

Приглашение от президента США Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину принять участие в саммите по климату будет рассмотрено в установленном порядке, в... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T14:14

2021-03-29T14:14

2021-03-29T14:16

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Приглашение от президента США Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину принять участие в саммите по климату будет рассмотрено в установленном порядке, в Кремле считают тему очень важной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Оно будет рассмотрено в соответствующем порядке. Тема эта очень важная, конечно, и если оно уже поступило по официальным каналам, то оно будет рассмотрено в соответствующем порядке", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, примет ли Путин приглашение от Байдена в случае его получения.Белый дом ранее подтвердил, что Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату 22-23 апреля, встреча пройдет онлайн.Он также отметил, что пока не знает о получении официального приглашения от американской стороны."Мне пока не известно, было ли уже по официальным каналам, по дипломатическим каналам передано это приглашение. Я обязательно поинтересуюсь", - пообещал представитель Кремля.

https://ria.ru/20210329/ssha-1603209923.html

россия

сша

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире