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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210329/rynok-1603360784.html
ВОЗ допустила, что рынок в Ухане не был источником COVID-19
ВОЗ допустила, что рынок в Ухане не был источником COVID-19
Международная группа экспертов ВОЗ пока не определила роль рынка морепродуктов "Хуанань" в Ухане в распространении коронавируса, говорится в проекте отчета... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T19:47
2021-03-29T19:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
китай
ухань
в мире
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ЖЕНЕВА, 29 мар - РИА Новости. Международная группа экспертов ВОЗ пока не определила роль рынка морепродуктов "Хуанань" в Ухане в распространении коронавируса, говорится в проекте отчета экспертов, который есть у РИА Новости.Согласно отчету, многие из первых случаев заражения COVID-19 были связаны с рынком "Хуанань", но такое же количество случаев было связано с другими рынками, а некоторые не были с ними не связаны."Передача в более широком сообществе в декабре (2019 года – ред.) может составлять случаи, не связанные с рынком "Хуанань", что вместе с наличием ранних случаев, не связанных с этим рынком, может указывать на то, что рынок "Хуанань" не был первоначальным источником вспышки… Однако другие более легкие случаи, которые не были выявлены, могли обеспечить связь между рынком "Хуанань" и ранними случаями без видимой связи с рынком. Поэтому нельзя сделать однозначного вывода о роли рынка "Хуанань", - говорится в проекте доклада.Согласно отчету миссии ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения COVID-19 является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории, наоборот, "крайне маловероятна". Ожидается, что доклад о визите в Ухань будет обнародован 30 марта.Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.
https://radiosputnik.ria.ru/20210214/zdorove-1597403356.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, китай, ухань, в мире

ВОЗ допустила, что рынок в Ухане не был источником COVID-19

19:47 29.03.2021 (обновлено: 19:53 29.03.2021)
 
© AP Photo / Ng Han GuanЭксперты ВОЗ во время посещения центра болезней животных в китайском городе Ухане
Эксперты ВОЗ во время посещения центра болезней животных в китайском городе Ухане - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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ЖЕНЕВА, 29 мар - РИА Новости. Международная группа экспертов ВОЗ пока не определила роль рынка морепродуктов "Хуанань" в Ухане в распространении коронавируса, говорится в проекте отчета экспертов, который есть у РИА Новости.
Согласно отчету, многие из первых случаев заражения COVID-19 были связаны с рынком "Хуанань", но такое же количество случаев было связано с другими рынками, а некоторые не были с ними не связаны.
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"Передача в более широком сообществе в декабре (2019 года – ред.) может составлять случаи, не связанные с рынком "Хуанань", что вместе с наличием ранних случаев, не связанных с этим рынком, может указывать на то, что рынок "Хуанань" не был первоначальным источником вспышки… Однако другие более легкие случаи, которые не были выявлены, могли обеспечить связь между рынком "Хуанань" и ранними случаями без видимой связи с рынком. Поэтому нельзя сделать однозначного вывода о роли рынка "Хуанань", - говорится в проекте доклада.
Согласно отчету миссии ВОЗ, наиболее вероятным сценарием происхождения COVID-19 является передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное, а его утечка из лаборатории, наоборот, "крайне маловероятна". Ожидается, что доклад о визите в Ухань будет обнародован 30 марта.
Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.
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