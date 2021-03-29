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ФНС объяснила, в каком случае предприниматель может торговать без касс
ФНС объяснила, в каком случае предприниматель может торговать без касс
Работать без касс на рынках предприниматели смогут только в том случае, если они торгуют товарами собственного производства, соответствующие поправки в... РИА Новости, 29.03.2021
2021-03-29T10:59
2021-03-29T10:59
2021-03-29T10:59
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Работать без касс на рынках предприниматели смогут только в том случае, если они торгуют товарами собственного производства, соответствующие поправки в законодательство сейчас готовит Минфин совместно с ФНС, сообщила налоговая служба."Законодательство о контрольно-кассовой технике в отношении применения ККТ на рынках не менялось с 2003 года. Во-первых, тогда не было онлайн-касс, во-вторых, порядок, кто должен применять кассу на рынке, а у кого нет такой обязанности, оказался размыт. В результате сейчас некоторые предприниматели пользуются этим и мимикрируют под льготные категории", - говорится в сообщении ведомства.По мнению разработчиков, обеление розничных рынков создаст равные конкурентные условия для ведения бизнеса при различных форматах торговли.Проверять соблюдение законодательства о ККТ управляющие компании обязаны и сейчас, однако, как отмечают в ФНС, нынешнее законодательство, во-первых, не дает четкого алгоритма кого и как проверять, а во-вторых, не прописывает ответственность."Теперь в поправках предусмотрена не только ответственность для управляющих компаний, но самое главное - будет дан понятный инструментарий проверки, а на сайте ФНС появится сервис, с помощью которого можно проверить, зарегистрирована та или иная касса или нет", - подчеркивает ведомство.В налоговом ведомстве также сообщили, что власти готовят и нормы ответственности за нарушение законодательства о ККТ. "Конкретные нормы сейчас обсуждаются, в том числе и с бизнес-сообществом и управляющими компаниями", - говорится в сообщении. Сейчас законодательство уже предусматривает предупреждение для субъектов МСП при выявлении нарушений в первый, позволяет переходить на новый порядок бизнесу максимально мягко.
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), общество
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Работать без касс на рынках предприниматели смогут только в том случае, если они торгуют товарами собственного производства, соответствующие поправки в законодательство сейчас готовит Минфин
совместно с ФНС
, сообщила налоговая служба.
"Законодательство о контрольно-кассовой технике в отношении применения ККТ на рынках не менялось с 2003 года. Во-первых, тогда не было онлайн-касс, во-вторых, порядок, кто должен применять кассу на рынке, а у кого нет такой обязанности, оказался размыт. В результате сейчас некоторые предприниматели пользуются этим и мимикрируют под льготные категории", - говорится в сообщении ведомства.
"Поправки в законодательство снимают эти двойные стандарты. Кассу можно не ставить, если торгуешь своим товаром, а площадь торгового места не превышает 5 квадратных метров", - отмечает ФНС.
По мнению разработчиков, обеление розничных рынков создаст равные конкурентные условия для ведения бизнеса при различных форматах торговли.
Проверять соблюдение законодательства о ККТ управляющие компании обязаны и сейчас, однако, как отмечают в ФНС, нынешнее законодательство, во-первых, не дает четкого алгоритма кого и как проверять, а во-вторых, не прописывает ответственность.
"Теперь в поправках предусмотрена не только ответственность для управляющих компаний, но самое главное - будет дан понятный инструментарий проверки, а на сайте ФНС появится сервис, с помощью которого можно проверить, зарегистрирована та или иная касса или нет", - подчеркивает ведомство.
В налоговом ведомстве также сообщили, что власти готовят и нормы ответственности за нарушение законодательства о ККТ. "Конкретные нормы сейчас обсуждаются, в том числе и с бизнес-сообществом и управляющими компаниями", - говорится в сообщении. Сейчас законодательство уже предусматривает предупреждение для субъектов МСП при выявлении нарушений в первый, позволяет переходить на новый порядок бизнесу максимально мягко.