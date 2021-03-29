https://ria.ru/20210329/rynok-1603259190.html

ФНС объяснила, в каком случае предприниматель может торговать без касс

ФНС объяснила, в каком случае предприниматель может торговать без касс

Работать без касс на рынках предприниматели смогут только в том случае, если они торгуют товарами собственного производства, соответствующие поправки в... РИА Новости, 29.03.2021

2021-03-29T10:59

2021-03-29T10:59

2021-03-29T10:59

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603251396_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1b16f13444ac3a276e58795fa684741d.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Работать без касс на рынках предприниматели смогут только в том случае, если они торгуют товарами собственного производства, соответствующие поправки в законодательство сейчас готовит Минфин совместно с ФНС, сообщила налоговая служба."Законодательство о контрольно-кассовой технике в отношении применения ККТ на рынках не менялось с 2003 года. Во-первых, тогда не было онлайн-касс, во-вторых, порядок, кто должен применять кассу на рынке, а у кого нет такой обязанности, оказался размыт. В результате сейчас некоторые предприниматели пользуются этим и мимикрируют под льготные категории", - говорится в сообщении ведомства.По мнению разработчиков, обеление розничных рынков создаст равные конкурентные условия для ведения бизнеса при различных форматах торговли.Проверять соблюдение законодательства о ККТ управляющие компании обязаны и сейчас, однако, как отмечают в ФНС, нынешнее законодательство, во-первых, не дает четкого алгоритма кого и как проверять, а во-вторых, не прописывает ответственность."Теперь в поправках предусмотрена не только ответственность для управляющих компаний, но самое главное - будет дан понятный инструментарий проверки, а на сайте ФНС появится сервис, с помощью которого можно проверить, зарегистрирована та или иная касса или нет", - подчеркивает ведомство.В налоговом ведомстве также сообщили, что власти готовят и нормы ответственности за нарушение законодательства о ККТ. "Конкретные нормы сейчас обсуждаются, в том числе и с бизнес-сообществом и управляющими компаниями", - говорится в сообщении. Сейчас законодательство уже предусматривает предупреждение для субъектов МСП при выявлении нарушений в первый, позволяет переходить на новый порядок бизнесу максимально мягко.

https://ria.ru/20210329/rynki-1603252802.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), общество